ΤτΕ: Ανάπτυξη 2% και πληθωρισμός 3,5% στην Ελλάδα για το 2026 – Οι 4 κίνδυνοι για την οικονομία

Ανάπτυξη 2% και πληθωρισμό 3,5% στην Ελλάδα για το 2026 προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος, ενώ για το 2027 εκτιμά αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,9% και επιβράδυνση των ανατιμήσεων στο 2,7%. Παρά τις ευνοϊκές προοπτικές, προειδοποιεί για τέσσερις βασικούς κινδύνους που μπορούν να επιβαρύνουν την οικονομική δραστηριότητα, την ώρα που η ακρίβεια περιορίζει ήδη την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών και συγκρατεί την κατανάλωση.

Όπως αναφέρεται στην Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, η οποία δημοσιεύεται δύο φορές τον χρόνο, οι κίνδυνοι για την ανάπτυξη είναι κυρίως καθοδικοί. Συνδέονται με το ενδεχόμενο παρατεταμένης κρίσης στη Μέση Ανατολή, τις διεθνείς γεωπολιτικές συγκρούσεις, τη στενότητα στην αγορά εργασίας σε συνδυασμό με το αυξημένο κόστος ζωής και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Σε σύγκριση με την προηγούμενη αντίστοιχη έκθεση, του Μαΐου, η ΤτΕ αναθεωρεί προς τα πάνω τις προβλέψεις για τον πληθωρισμό: στο 3,5% από 3,1% για το 2026 και στο 2,7% από 2,4% για το 2027.

Παράλληλα, ανεβάζει οριακά την εκτίμηση για την ανάπτυξη του 2026 στο 2%, από 1,9%, αλλά χαμηλώνει εκείνη για το 2027 στο 1,9%, από 2%. Οι νέες προβλέψεις υποδηλώνουν πιο επίμονες ανατιμήσεις και μικρή επιβράδυνση της ανάπτυξης την επόμενη χρονιά.

Η ΤτΕ αναγνωρίζει ότι η ελληνική οικονομία διαθέτει μεγαλύτερη ικανότητα απορρόφησης εξωτερικών διαταραχών, χάρη στα ισχυρότερα θεμελιώδη μεγέθη, τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και την εμπειρία από τη διαχείριση διαδοχικών κρίσεων. Ωστόσο, οι εξωτερικές απειλές εξακολουθούν να επηρεάζουν τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές της.

Η ακρίβεια περιορίζει το πραγματικό εισόδημα

Οι επιπτώσεις του πληθωρισμού αποτυπώνονται ήδη στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Το ονομαστικό ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 3,2% το πρώτο τρίμηνο του 2026, αλλά σε πραγματικούς όρους μειώθηκε κατά 0,4%.

Η εξέλιξη αυτή επηρέασε την ιδιωτική κατανάλωση, της οποίας ο ρυθμός αύξησης επιβραδύνθηκε στο 0,9% το πρώτο εξάμηνο, από 2% την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Στο εννεάμηνο Ιανουαρίου–Σεπτεμβρίου, ο εναρμονισμένος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 3,8%, έναντι 3% έναν χρόνο νωρίτερα και 2,8% στην Ευρωζώνη. Η επιτάχυνση προήλθε κυρίως από τα ενεργειακά αγαθά, με αύξηση τιμών 12%, τις υπηρεσίες με 4,5% και τα μη επεξεργασμένα τρόφιμα με 6%. Ο πληθωρισμός χωρίς την ενέργεια και τα τρόφιμα διαμορφώθηκε στο 3,3%.

Παρά τις πιέσεις, η ΤτΕ αξιολογεί ως περιορισμένο τον κίνδυνο εισοδήματος για τα νοικοκυριά. Συνδέει, όμως, την εξέλιξή του με την ένταση και τη διάρκεια των γεωπολιτικών εξελίξεων και τις επιπτώσεις τους στην οικονομία.

Οι τέσσερις απειλές για την ανάπτυξη

Η τράπεζα προσδιορίζει τέσσερις βασικούς κινδύνους που μπορούν να οδηγήσουν σε ασθενέστερη ανάπτυξη από την προβλεπόμενη:

Παράταση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, που θα αυξήσει σημαντικά τις τιμές των ενεργειακών αγαθών.

Συνέχιση των διεθνών γεωπολιτικών κρίσεων, ιδίως του πολέμου στην Ουκρανία, που επηρεάζει τις τιμές των σιτηρών.

Στενότητα στην αγορά εργασίας και αυξημένο κόστος ζωής, που μπορούν να ενισχύσουν τις μισθολογικές πιέσεις και να επιδεινώσουν την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων.

Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε φυσικές καταστροφές.

Για τις επιχειρήσεις, οι πιέσεις μπορούν να εκδηλωθούν ταυτόχρονα στην παραγωγή, στις πωλήσεις και στις επενδύσεις. Η ακριβότερη ενέργεια αυξάνει το κόστος παραγωγής, ενώ οι γεωπολιτικές εντάσεις επηρεάζουν το διεθνές εμπόριο και ενδέχεται να διαταράξουν τις εφοδιαστικές αλυσίδες.

Παράλληλα, η επιβάρυνση των ευρωπαϊκών αγορών μπορεί να περιορίσει τη ζήτηση για ελληνικά αγαθά και υπηρεσίες. Η παρατεταμένη αβεβαιότητα ενδέχεται επίσης να συγκρατήσει τις ξένες άμεσες επενδύσεις και να οδηγήσει σε αναβολή επιχειρηματικών αποφάσεων.

Οι επενδύσεις στηρίζουν την οικονομία

Στο πρώτο εξάμηνο του 2026, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,9%, έναντι 2,1% την αντίστοιχη περίοδο του 2025 και 0,9% στην Ευρωζώνη.

Βασικό στήριγμα αποτέλεσαν οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου, που ενισχύθηκαν κατά 9%, από 3,7% έναν χρόνο νωρίτερα. Όλες οι κατηγορίες παγίων είχαν θετική συμβολή, με σημαντική άνοδο στις κατασκευές και στον μηχανολογικό εξοπλισμό. Αντίθετα, οι καθαρές εξαγωγές αφαίρεσαν 0,4 ποσοστιαίες μονάδες από την ανάπτυξη, καθώς οι εισαγωγές αυξήθηκαν ταχύτερα από τις εξαγωγές.

Η ΤτΕ αναδεικνύει και τον κίνδυνο απότομης ανατιμολόγησης στις διεθνείς αγορές. Οι υψηλές αποτιμήσεις και η συγκέντρωση σε μετοχές υψηλής τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης ενισχύουν τον κίνδυνο αιφνίδιας διόρθωσης, η οποία μπορεί να δυσχεράνει την πρόσβαση στη χρηματοδότηση και να επιβαρύνει τους όρους της.

Ήδη, η άνοδος των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων διεθνώς επιβαρύνει το κόστος αναχρηματοδότησης του δημόσιου χρέους, ιδίως για οικονομίες με περιορισμένα δημοσιονομικά περιθώρια. Παράλληλα, αυξάνει το κόστος χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, προσθέτοντας μία ακόμη πηγή πίεσης στην οικονομική δραστηριότητα.