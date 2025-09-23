ΤτΕ: 2ος Εθνικός Διαγωνισμός Εφαρμογών Ανοικτών Δεδομένων Datathon 2025

Mετά την επιτυχημένη πρώτη διοργάνωση το 2023, η Τράπεζα της Ελλάδος, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛ/ΛΑΚ), διοργανώνει τον 2ο Εθνικό Διαγωνισμό Εφαρμογών Ανοικτών Δεδομένων Datathon 2025.

Η υποβολή των συμμετοχών ξεκίνησε στις 19 Σεπτεμβρίου και θα λήξει στις 21 Νοεμβρίου. Ο Διαγωνισμός θα ολοκληρωθεί το διήμερο 6-7 Δεκεμβρίου 2025, με εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα (IMPACT HUB ATHENS, Καραϊσκάκη 28), στο πλαίσιο της οποίας θα διαμορφωθούν μέσα από διαδικασία mentoring οι τελικές προτάσεις των ομάδων, θα πραγματοποιηθούν οι παρουσιάσεις των προτάσεων και θα αναδειχθούν οι νικητές.

Το Datathon της Τράπεζας της Ελλάδος είναι μια τεχνολογική δράση ανοικτής καινοτομίας με στόχο τη δημιουργία πρωτότυπων εφαρμογών και ιδεών με τη χρήση νέων τεχνολογιών και την αξιοποίηση ανοικτών δεδομένων, που παρέχονται μέσω της πύλης ανοικτών δεδομένων της Τράπεζας της Ελλάδος, σε συνδυασμό με άλλες πηγές ανοικτών δεδομένων.

Οι εφαρμογές και οι ιδέες θα πρέπει να παράγουν προστιθέμενη αξία και να προωθούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό σε σημαντικούς τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας. Προτεραιότητα θα δοθεί φέτος στους τομείς της αγοράς ακινήτων (real estate) και του τουρισμού (tourism):

Θεματική 1: Δεδομένα & Πολιτικές για την Αγορά Ακινήτων

Θεματική 2: Εφαρμογές & Προτάσεις Πολιτικής για Βιώσιμο Τουρισμό

Οι προκλήσεις που περιλαμβάνονται στις παραπάνω θεματικές, καθώς και οι αναλυτικές οδηγίες συμμετοχής περιγράφονται εδώ:

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν βραβεία συνολικής αξίας 6.000 ευρώ, καθώς και να ανακαλύψουν τον κόσμο των ανοικτών δεδομένων συνεργαζόμενοι με «μέντορες» από την Τράπεζα της Ελλάδος, τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛ/ΛΑΚ), το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον Κόμβο Καινοτομίας GR digiGOV-innoHUB, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

H Τράπεζα της Ελλάδος και τα Ανοικτά Δεδομένα (Open Data)

To 2023 η Τράπεζα της Ελλάδος έχει ήδη ολοκληρώσει με μεγάλη επιτυχία και αξιοσημείωτες συμμετοχές τον 1ο Εθνικό Διαγωνισμό Εφαρμογών Ανοικτών Δεδομένων.

Επιπρόσθετα, αξιοποιεί τις καινοτόμες δυνατότητες των ανοικτών δεδομένων, καθώς ήδη από το 2018 έχει θέσει σε λειτουργία την Πύλη Ανοικτών Δεδομένων (Open Data Portal). Μέσω της Πύλης διατίθενται στους ερευνητές και στο ευρύ κοινό στατιστικά σύνολα δεδομένων πιστοποιημένα από το Open Data Institute, σε μορφή που επιτρέπει την άμεση ανάγνωση και επεξεργασία τους από υπολογιστές. Η συλλογή, επεξεργασία και δημοσίευση των Ανοικτών Δεδομένων της Τράπεζας πραγματοποιείται βάσει διεθνών προτύπων για ανοικτά δεδομένα.

Περισσότερες πληροφορίες:

Διαδικασία και χρονοδιάγραμμα διαγωνισμού: