Tσουκαλάς: Xωρίς αυτοκριτική ο πρωθυπουργός για τις πυρκαγιές – Άφησε ευκαιρίες να χαθούν

Παρότι ο πρωθυπουργός ισχυρίζεται πως επένδυσε όσο ποτέ στην ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας, τα αποτελέσματα δεν τον δικαιώνουν», σχολιάζει ο Κώστας Τσουκαλάς σε δήλωσή του σχετικά με την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής αναφέρει ειδικότερα ότι «η Ελλάδα ζει ακόμα ένα καλοκαίρι τον πύρινο εφιάλτη» και πως όμως «δεν είναι τώρα η ώρα για απόδοση ευθυνών». «Η σκέψη μας είναι στους συμπολίτες μας που κινδυνεύουν οι περιουσίες τους, στα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος που επιχειρούν και στις οικογένειες των τριών ηρώων που έχασαν τη ζωή τους στη μάχη για την κατάσβεση της φωτιάς σε Κρήτη και Γύθειο», τονίζει.

«Όμως», σημειώνει, «η πραγματικότητα είναι πως οι πρώτες αντίξοες καιρικές συνθήκες ανέδειξαν τα κενά της πολιτικής προστασίας, που δεν έλυσε η κυβέρνηση καθώς επιμένει σε ένα μοντέλο που δεν επενδύει ισόρροπα στην πρόληψη και στην καταστολή, ώστε οι πόροι να κατευθύνονται εγκαίρως στη διαχείριση της καύσιμης ύλης, στους καθαρισμούς, στις αντιπυρικές ζώνες, στη συντήρηση δασικών δρόμων, στις υδροληψίες κ.ο.κ.».

Ο κ. Τσουκαλάς θέτει το ερώτημα γιατί ο κ. Μητσοτάκης δεν συμπεριέλαβε στην ανάρτησή του και μια δόση αυτοκριτικής. Στο ίδιο πλαίσιο ρωτά: «Γιατί απεντάχθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης η παράδοση 11 αμφίβιων πυροσβεστικών αεροσκαφών τύπου Air Tractor για τα νησιωτικά συμπλέγματα, η αναβάθμιση-εκσυγχρονισμός 7 αεροσκαφών Canadair CL415 και η δημιουργία των 13 Περιφερειακών Κέντρων Πολιτικής Προστασίας; Γιατί χάθηκε και αυτή η ευκαιρία;».

Υπό τα παραπάνω δεδομένα ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει πως «παρότι ο πρωθυπουργός ισχυρίζεται πως επένδυσε όσο ποτέ στην ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας, τα αποτελέσματα δεν τον δικαιώνουν», γιατί -όπως αναφέρει- όταν ένα φαινόμενο εξελίσσεται με γεωμετρική πρόοδο, δεν αρκεί η απλή ενίσχυση των υπηρεσιών. «Απαιτείται να τρέξεις πιο γρήγορα για να δημιουργήσεις όρους ισχυρής προβλεψιμότητας και ανθεκτικότητας απέναντι στην κλιματική κρίση και στην αλλαγή των καιρικών συνθηκών».

Ως προς τις αναφορές του κ. Μητσοτάκη για τη νέα Ανώνυμη Εταιρεία που θα διαχειρίζεται ό,τι προσοδοφόρο στον πολιτισμό, ο κ. Τσουκαλάς αναφέρει ότι από τη μία πλευρά, το υπουργείο Πολιτισμού «παρουσιάζει τον ΟΔΑΠ ως έναν επιτυχημένο οργανισμό, με έσοδα άνω των 150 εκατ. ευρώ, σύγχρονες υποδομές και έργα ύψους 60 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά από την άλλη, δημιουργεί μια νέα Ανώνυμη Εταιρεία για να αναλάβει τις πιο κρίσιμες και προσοδοφόρες λειτουργίες του».

Κάτοπιν αυτού ρωτά: «Αν ο ΟΔΑΠ πέτυχε, γιατί τον παρακάμπτετε; Και αν το πρόβλημα είναι η υπερφόρτωσή του, γιατί δεν τον ενισχύετε και επιλέγετε την αποψίλωσή του;».

Τέλος, σε σχέση με αλλαγή στη φορολόγηση των φιλοδωρημάτων, ο κ. Τσουκαλάς σχολιάζει ότι «ο πρωθυπουργός προσπαθεί να πείσει ότι νοιάζεται για τους εργαζόμενους, όταν απλά προσπαθεί να λύσει ένα πρόβλημα που ο ίδιος δημιούργησε».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ