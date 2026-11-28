«Η πολιτική μας γραμμή δεν επιδέχεται παρερμηνειών. Η απόφαση του συνεδρίου είναι απολύτως σαφής: πολιτική αυτονομία και καμία κυβερνητική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν πρόκειται για μια συγκυριακή απόφαση, αλλά για βαθιά πολιτική επιλογή», τονίζει o εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, σε συνέντευξή του στην Political, προσθέτοντας πως για τη χώρα, συγκρούονται δύο αντιπαραθετικά προγράμματα και δύο διαφορετικές αντιλήψεις.

Σημειώνει ότι «το ΠΑΣΟΚ αποτελεί τον εναλλακτικό πόλο διακυβέρνησης, με αξιόπιστο πρόγραμμα και καθαρές δεσμεύσεις, όχι συμπλήρωμα της σημερινής εξουσίας».

Στο ίδιο πλαίσιο επισημαίνει ότι «υπάρχει συλλογική απόφαση και οφείλουμε όλοι να τη σεβόμαστε», προσθέτοντας ότι «κυρίως οφείλουμε να δίνουμε στους πολίτες καθαρή εικόνα: ζητάμε εντολή πολιτικής αλλαγής, όχι διαπραγματευτική θέση σε μια μετεκλογική κυβέρνηση που θα συνεχίσει την ίδια πολιτική».

«Θεωρώ δεδομένο ότι και άλλα κόμματα που θα κάνουν συνέδριο το επόμενο διάστημα, όπως η ΕΛΑΣ, θα πάρουν αντίστοιχες αποφάσεις για μη συνεργασία με τη ΝΔ», σχολιάζει.

Ο κ. Τσουκαλάς τονίζει ότι ο στόχος είναι η πρώτη θέση στις επόμενες εθνικές εκλογές, ακόμη και με μία ψήφο διαφορά. Προσθέτει ότι «αν οι πολίτες επιλέξουν ξανά την κυβερνητική παράταξη πρώτη, θα ασκήσουμε υπεύθυνη αντιπολίτευση όπως κάνουμε έως τώρα. Δεν θα αναζητήσουμε ρόλο συμπληρώματος στην εξουσία. Αυτή είναι μια καθαρή δέσμευση, όχι μια εκλογική τακτική».

«Το ΠΑΣΟΚ δεν θα είναι ρυθμιστής. Διεκδικεί να είναι και θα είναι πρωταγωνιστής του πολιτικού συστήματος για να γίνει πράξη η αλλαγή», υπογραμμίζει.

Στο ερώτημα γιατί η κυβερνητική φθορά δεν μετατρέπεται σε δημοσκοπική άνοδο του ΠΑΣΟΚ, ο εκπρόσωπος του κόμματος υποστηρίζει ότι η εικόνα που διαμορφώνεται είναι ήδη ενθαρρυντική, καθώς «στις πρόσφατες μετρήσεις καταγράφεται μια σταδιακή ενίσχυση της παρουσίας μας, και κυρίως τα ποιοτικά τους στοιχεία δείχνουν ότι οι πολίτες αναγνωρίζουν πως έχουμε ένα διαφορετικό, ρεαλιστικό κυβερνητικό πρόγραμμα».

Προσθέτει ότι «οι μεγάλες πολιτικές επιλογές γίνονται όταν πλησιάζει η ώρα της κάλπης και τίθενται καθαρά τα διλήμματα: ποιο σχέδιο μπορεί να βελτιώσει το εισόδημα, να ενισχύσει τη δημόσια υγεία, να δώσει προοπτική στη νέα γενιά;». Ο κ. Τσουκαλάς τονίζει ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα ακολουθήσει τους «ισχυρούς μηχανισμούς κυβερνητικής προπαγάνδας, που επιχειρούν να μεταφέρουν τη συζήτηση από τις πολιτικές επιλογές σε τεχνητά διλήμματα».

Ερωτηθείς σχετικά, αναφέρει ότι «η απάντηση σε έναν ψηφοφόρο που ζητάει πολιτική αλλαγή, είναι το συγκεκριμένο σχέδιο διακυβέρνησης που έχουμε καταθέσει, και η πορεία μας ως δύναμη ευθύνης». «Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι κόμμα διαμαρτυρίας. Είναι κόμμα εξουσίας, με ιστορική εμπειρία, θεσμική σοβαρότητα και προτάσεις που απαντούν στα μεγάλα προβλήματα της κοινωνίας», σημειώνει, προσθέτοντας ότι διαθέτει συνολική κυβερνητική πρόταση.

«Η πολιτική αλλαγή χρειάζεται σχέδιο, ικανότητα εφαρμογής και κοινωνικό πρόσημο. Αυτά διεκδικούμε να εγγυηθούμε στην πράξη. Δεν ζητάμε μια ψήφο αποδοκιμασίας, ούτε λευκή επιταγή. Ζητάμε εντολή για να αναλάβουμε την ευθύνη της διακυβέρνησης και να κριθούμε από τα αποτελέσματα», τονίζει.

Πηγή: AΠΕ-ΜΠΕ