Τσουκαλάς: «Πυροτεχνήματα από κυβέρνηση που σιώπησε όταν έπρεπε να μιλήσει»

Κριτική στις δύο παρεμβάσεις που ανακοίνωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, για το ιδιωτικό χρέος άσκησε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.

Οι παρεμβάσεις προβλέπουν σταθερό επιτόκιο 3% γιασυγκεκριμένες κατηγορίες οφειλετών που εντάσσονται στον εξωδικαστικό μηχανισμό και αύξηση του ανώτατου προστίμου στους servicers από 500.000 ευρώ σε 5 εκατ. ευρώ.

Ο κ. Τσουκαλάς χαρακτήρισε τις ανακοινώσεις «πυροτεχνήματα από μια κυβέρνηση που σιώπησε όταν έπρεπε να μιλήσει και κουνά το δάχτυλο όταν θα έπρεπε να σιωπά». Υποστήριξε ότι η κυβέρνηση ανακοινώνει αυστηρότερα πρόστιμα στους servicers, ενώ, όπως είπε, από τον Ιούνιο δεν έχει απευθύνει δημόσια έκκληση για την εφαρμογή της απόφασης 6/2026 της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου.

«Χιλιάδες δανειολήπτες περιμένουν ακόμη να δουν την εφαρμογή της στις δόσεις τους. Από την κυβέρνηση, σιωπή», ανέφερε.

Η κριτική για το άρθρο 23 και το επιτόκιο

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚεπανέφερε την κριτική του κόμματος για το άρθρο 23 του νομοσχεδίου, το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, θα καθιστούσε τις ρυθμίσεις με τους servicers εκτελεστό τίτλο. Υποστήριξε ότι η διάταξη αποσύρθηκε μετά την παρέμβαση του ΠΑΣΟΚ και τις αντιδράσεις του νομικού κόσμου.

Παράλληλα, κάλεσε τον υπουργό να εξηγήσει γιατί το σταθερό επιτόκιο 3% αφορά μόνο ευάλωτους και επιλέξιμους οφειλέτες του εξωδικαστικού μηχανισμού και όχι όλους όσοι έχουν ενταχθεί σε αυτόν ή σε ρυθμίσεις οφειλών προς τον ΕΦΚΑ και την ΑΑΔΕ. Ο κ. Τσουκαλάς υποστήριξε ότι για τις 120 δόσεις προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία προβλέπεται επιτόκιο 5,84%.

Κλείνοντας, δήλωσε ότι «οι δανειολήπτες δεν τρώνε σανό» και υποστήριξε πως γνωρίζουν ποιους εξυπηρετεί η κυβέρνηση. Το ΠΑΣΟΚ καταλήγει ότι «η νίκη του είναι ο μόνος δρόμος για να αλλάξει η ζωή της πλειοψηφίας».