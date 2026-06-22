Τσουκαλάς: Οι Έλληνες νιώθουν απροστάτευτοι εδώ και επτά χρόνια – Η κυβέρνηση δεν αντιμετωπίζει την ακρίβεια

«Επτά χρόνια οι Έλληνες νιώθουν απροστάτευτοι», υποστηρίζει ο Κώστας Τσουκαλάς, σε δήλωση του για τις αναφορές του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για το ΠΑΣΟΚ και την ακρίβεια, σχολιάζοντας ότι «προσπαθεί να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα και να πείσει πως η μετονομασία μιας πλατφόρμας είναι η λύση στο πρόβλημα της ακρίβειας».

Ειδικότερα, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σχολιάζει ότι «ο κ. Μαρινάκης και οι συνεργάτες του άρχισαν και τις τιμοληψίες, κατά δήλωση του», αναφέροντας πιο συγκεκριμένα ότι «ο κυβερνητικός εκπρόσωπος θέλοντας να κάνει αντιπολίτευση στο ΠΑΣΟΚ πληροφόρησε τον ελληνικό λαό ότι θα είχε φθηνότερες επιλογές για 12 από τα 14 προϊόντα του βασικού καλαθιού του νοικοκυριού, με βάση τις τιμές που κατέγραψαν μέσα στο Σαββατοκύριακο και σήμερα σε δύο αλυσίδες σούπερ μάρκετ και στο #posoKanei». Δηλαδή, συνεχίζει, «συγκρίνουν το σήμερα με τις αθροιστικές ανατιμήσεις ομοειδών προϊόντων από το 2019 -2026 προσπαθώντας να μας πείσουν ότι δεν υπάρχει ακρίβεια».

Ο κ. Τσουκαλάς ρωτά τα εξής:

«Αμφισβητούν και την ΕΛΣΤΑΤ που προσδιορίζει στο 40% τον αθροιστικό πληθωρισμό τα τελευταία επτά χρόνια;

Αμφισβητούν ότι σε επιμέρους κατηγορίες μάλιστα όπως το κρέας, οι αθροιστικές ανατιμήσεις ξεπερνούν το 60%;

Πώς σχολιάζουν πως μόνο στο πρώτο τρίμηνο του 2026 καταγράφεται αύξηση των τιμών στην αγροτική παραγωγή κατά 4,8%, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση έπεσε στο -2,9%;

Πώς εξηγούν τις υπερδιπλάσιες τιμές πληθωρισμού σε κρέας, φρέσκο γάλα, εσπεριδοειδή και λαχανικά;».

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ σχολιάζει ότι «όσο ο κ. Μαρινάκης προσπαθεί να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα και να πείσει πως η μετονομασία μιας πλατφόρμας είναι η λύση στο πρόβλημα της ακρίβειας, τόσο οι πολίτες αντιλαμβάνονται πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη ούτε θέλει ούτε μπορεί». Υποστηρίζει δε, ότι «επτά χρόνια οι Έλληνες νιώθουν απροστάτευτοι», «από το καρτέλ κερδοσκοπίας στα τρόφιμα και τα βασικά προϊόντα», «από τις αυξήσεις στο ρεύμα» και «από την αύξηση του κόστους στέγασης».

Σημειώνει ότι «τα προβλήματα αυτά χρειάζονται μεγάλες κρατικές παρεμβάσεις και κράτος ενεργό δίπλα στον πολίτη. Όχι το κράτος – θεατής της Νέας Δημοκρατίας που απλά καταγράφει τα προβλήματα». «Το κράτος πρέπει να ξαναγίνει μέρος της λύσης και να παρέμβει για να λύσει τα μεγάλα προβλήματα προς όφελος των πολλών», τονίζει ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ