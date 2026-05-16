Τσουκαλάς: Ο Κ. Μητσοτάκης δήλωσε πως λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια – Ελπίζω να τον ακούσει ο Πρωθυπουργός και να αλλάξει πολιτική

Σε σχολιασμό της ομιλίας του Κ. Μητσοτάκη στο συνέδριο της ΝΔ, προχώρησε ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας δήλωσε πως λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια, που ροκανίζει το εισόδημα των πολιτών.

Ελπίζω να τον ακούσει ο Πρωθυπουργός και να αλλάξει πολιτική.

Ποιος με την πολιτική του κρατά την ακρίβεια στις τσέπες των πολιτών;

Ποιος χρησιμοποιεί την ακρίβεια για να κερδοσκοπεί το κράτος και να παράγονται τα μεγάλα υπερπλεονάσματα;

Ποιος στερεί πόρους από την αγορά;

Ποιος αρνείται τη μείωση των έμμεσων φόρων που έκαναν άλλες χώρες;

Ποιος κατέστησε τη χώρα ουραγό στις μεταρρυθμίσεις, την αγοραστική δύναμη και την παραγωγικότητα;

Είναι δικό του επίτευγμα η συσσώρευση της ακρίβειας που τόσο τον …πονά.

Εκτός και αν ο κ. Μητσοτάκης νιώθει απλά Υπουργός στην κυβέρνηση Γεωργιάδη, οπότε κάνει εσωκομματική αντιπολίτευση».