Τσουκαλάς: Μονομέτωπος αγώνας του ΠΑΣΟΚ απέναντι στη ΝΔ

«Ο αγώνας του ΠΑΣΟΚ είναι μονομέτωπος απέναντι στη ΝΔ», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς στα Παραπολιτικά 90,1 ενώ σημείωσε ότι το κόμμα έχει μέτωπο με την αναξιοπιστία και με τις πολιτικές δυνάμεις που δεν βάζουν μπροστά τους πολίτες. Υποστήριξε ότι τα νεοπαγή κόμματα που δημιουργήθηκαν τον Ιούνιο θα ξεφουσκώνουν, το ΠΑΣΟΚ έχει άνοδο ενώ η ΝΔ παραμένει στάσιμη. Τόνισε ότι τους επόμενους 2 με 3 μήνες το ΠΑΣΟΚ θα είναι ο βασικός αντίπαλος της ΝΔ

Μεταξύ άλλων, επεσήμανε: «Ο αγώνας του ΠΑΣΟΚ είναι μονομέτωπος απέναντι στην ΝΔ αλλά προφανώς έχεις μέτωπο με την αναξιοπιστία αλλά έχεις και μέτωπο με πολιτικές που δεν βάζουν την κοινωνία και τις ανάγκες μπροστά. Για παράδειγμα όταν συμφωνούνε ΕΛ.Α.Σκαι ΝΔ ότι δεν χρειάζεται επαναφορά νόμου για προστασία πρώτης κατοικίας, όταν συμφωνούνε ότι δεν χρειάζεται επαναφορά 13ου μισθού, 13ης σύνταξης προφανώς εδώ μπαίνει ένα θέμα ότι υπάρχει το ΠΑΣΟΚ με ένα πρόγραμμα κοινωνικής ανάταξης και υπάρχουν δύο κόμματα που επιμένουν στην πολιτικής της υπερφορολόγησης, των θηριωδών πλεονασμάτων μέσα από την αφαίμαξη από την αγορά των φορτωνόταν έχουμε ομοιότητες στην πολιτική εκεί θα αναδεικνύεται.

Η ΝΔ εκφράζει έναν νεοφιλελεύθερο αυταρχικό ελιτισμό, από την άλλη βλέπουμε έναν πιο απρόσημο λαϊκισμό και κυρίως την αναξιοπιστία. Δεν υπάρχει καθαρή ιδεολογική ταυτότητα».

Αναφερόμενος στο πρόγραμμα της ΕΛ.Α.Σ, τόνισε πως: «Αν δούμε την στέγαση, την ακρίβεια, το ρεύμα εκεί φαίνεται να υπάρχει μια ενσωμάτωση των θέσεων που έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα. Όταν όμως πηγαίνουμε στα κοινωνικά ζητήματα εκεί μοιάζει με τη ΝΔ.

Το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα που εκπροσωπεί τη μεγάλη κοινωνική συμμαχία των πολλών, η ΝΔ εκπροσωπεί διαχρονικά τις ελίτ και κάποια στρώματα τα οποία μπορεί να είναι αρκετά πιο εύπορα. Η ΝΔ εκπροσωπεί και έχει ένα δίκτυο πελατειακών σχέσεων το οποίο δημιουργεί σε μια λογική μονοκομματικού κράτους. Το κόμμα ΕΛ.Α.Σ δεν φαίνεται να εκπροσωπεί κάποια κοινωνική συμμαχία.

Σε δύο με τρεις μήνες θα είναι πεντακάθαρο και με μεγάλη διαφορά ότι το ΠΑΣΟΚ θα είναι ο αντίπαλος της ΝΔ.

Τα νεοπαγή κόμματα τα οποία δημιουργήθηκαν τον Ιούνιο ξεφουσκώνουν, υπάρχει πτώση ποσοστιαία, υπάρχει άνοδος του ΠΑΣΟΚ ώστε και μικρή και στασιμότητα της ΝΔ. Η είσοδος αυτών των κομμάτων έδωσε φιλί της ζωής στη ΝΔ.

Δεν λέω ότι ο στόχος του να κερδίσουμε είναι ένας εύκολος στόχος. Είναι ένας δύσκολος στόχος αλλά είναι ένας εφικτός στόχος, και είναι και αναγκαιότητα».