Τσουκαλάς: Κοστολογημένη και κοινωνικά δίκαιη η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη 13η σύνταξη

Κριτική στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ασκεί ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, με ανάρτησή του στο Facebook.

Ο κ. Τσουκαλάς κατηγορεί τον πρωθυπουργό ότι «έταξε τα πάντα στους πάντες για να γίνει πρωθυπουργός, χωρίς κοστολόγηση, χωρίς σχέδιο».

Στην ίδια ανάρτηση υποστηρίζει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης «απέτυχε γιατί τον ένοιαζε μόνο να πάρει την εξουσία», αντιπαραβάλλοντας τις κυβερνητικές επιλογές με τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος τονίζει ότι το ΠΑΣΟΚ «έχει το σχέδιο, θέλει και μπορεί να βελτιώσει τη ζωή των πολιτών».

Αναφερόμενος ειδικότερα στην πρόταση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη για τη χορήγηση13ης σύνταξης, υπογραμμίζει ότι είναι κοστολογημένη και κοινωνικά δίκαιη.