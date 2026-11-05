Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση μπορεί να μειώσει άμεσα την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων – Δεν θέλει γιατί έχει άλλες προτεραιότητες

Για «εξαπάτηση των συνταξιούχων» εδώ και επτάμισι χρόνια κατηγορεί την κυβέρνηση ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ- Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, σημειώνοντας ότι «παρά τις δεσμεύσεις δεν έχει κάνει καμία παρέμβαση μείωσης ή ελάφρυνση της εισφοράς αλληλεγγύης».

Ο κ. Τσουκαλάς, σε δήλωσή του αναφέρει ότι η κυβέρνηση μπορεί να προχωρήσει άμεσα στη μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης αλλά δεν θέλει να το κάνει γιατί έχει άλλες προτεραιότητες.

Ειδικότερα, υποοστηρίζει ότι «χθες συζητήθηκε στη μείζονα διευρυμένη Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου πιλοτική δίκη μετά από αίτηση συνταξιούχου που αμφισβητεί τη συνταγματικότητα του ισχύοντος καθεστώτος παρακράτησης της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων και ζητεί τη μη εφαρμογή του κλιμακωτού υπολογισμού». Τονίζει ότι «αφορά 481.976 συνταξιούχους που βλέπουν κάθε μήνα υπέρογκες κρατήσεις που μειώνουν την παροχή για την οποία κατέβαλαν υπέρογκες εισφορές επί χρόνια». «Χθες ο γενικός επίτροπος της Επικράτειας, με την εισήγηση του, τάχθηκε ευθέως υπέρ της αναμόρφωσης της ΕΑΣ, επισημαίνοντας πως η σημερινή μέθοδος υπολογισμού δημιουργεί σημαντικές οικονομικές απώλειες για τους συνταξιούχους, προσθέτει και υπογραμμίζει: «Δεν μπορεί η μείωση να επιβάλλεται από το πρώτο ευρώ. Το 2027 πρέπει να είναι διαφορετικό για τους συνταξιούχους».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι «η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εδώ και επτάμισι χρόνια εξαπατά τους συνταξιούχους και παρά τις δεσμεύσεις δεν έχει κάνει καμία παρέμβαση μείωσης ή ελάφρυνση της εισφοράς αλληλεγγύης» και πως «αντιθέτως, η διατήρηση του καθεστώτος έχει καταστήσει την ΕΑΣ έναν μόνιμο μηχανισμό απενεργοποίησης των αυξήσεων στις συντάξεις λόγω του κλιμακωτού υπολογισμού».

Σημειώνει ότι «η κυβέρνηση οφείλει και μπορεί άμεσα να νομοθετήσει τη μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων», όμως «δεν θέλει γιατί έχει άλλες προτεραιότητες: Τις απευθείας αναθέσεις και τα δώρα στα ολιγοπώλια».

Όπως τονίζει, το ΠΑΣΟΚ έχει δεσμευθεί για «αναμόρφωση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων σταδιακά μέσα στην τετραετία με μείωσή της από την πρώτη χρονιά και συνέχιση των παρεμβάσεων στην κατεύθυνση αυτή τα επόμενα έτη». Κατηγορεί την κυβέρνηση ότι «αρνείται πεισματικά κάθε συζήτηση καταδικάζοντας τους συνταξιούχους σε πολύ μεγάλες επιβαρύνσεις που πλέον δεν εξυπηρετούν κανένα». «Πόση “αλληλεγγύη” ακόμα να δώσουν οι συνταξιούχοι;», επισημαίνει.

Ο κ. Τσουκαλάς σχολιάζει ότι «οι συνταξιούχοι άκουσαν πολλά λόγια από τον κ. Μητσοτάκη, αλλά εισέπραξαν την απαξίωση και την αλαζονεία της διακυβέρνησης του» και πως «οι πενιχρές ονομαστικές αυξήσεις που δόθηκαν με τη μέθοδο Κατρούγκαλου, ισοπεδώθηκαν από την αύξηση του πληθωρισμού και της ακρίβειας». «Το πραγματικό εισόδημα των συνταξιούχων μειώθηκε επί Νέας Δημοκρατίας», προσθέτει.

Καταληκτικά, υπογραμμίζει ότι οι συνταξιούχοι ζητούν σεβασμό και πως «το ΠΑΣΟΚ και η πολιτική αλλαγή εγγυώνται τη βελτίωση της ζωής των συνταξιούχων, που τόσα έδωσαν τα χρόνια της κρίσης και εισέπραξαν μόνο ασέβεια από τον κ. Μητσοτάκη».

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ