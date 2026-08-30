Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη εξυπηρετεί τα συμφέροντα των funds

Την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού, σχολίασε ο εκπρόσωπος Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Στη σημερινή κυριακάτικη ανάρτησή του, περιμέναμε από τον Πρωθυπουργό να εκθειάσει την πολιτική της κυβέρνησης για το ιδιωτικό χρέος και να μας πει ξανά πόσο “ανεύθυνο” είναι το ΠΑΣΟΚ με όσα προτείνει.

Σιωπή από τον κ. Μητσοτάκη.

Ενδεικτική της αποτυχίας του όταν στα επτά χρόνια διακυβέρνησης του σημειώνεται ρεκόρ πλειστηριασμών και κατασχέσεων. 70.000 προγράμματα πλειστηριασμών αναρτήθηκαν το 2025. Έφτασαν να ισχυρίζονται πως νομοθέτησαν την προστασία της πρώτης κατοικίας, τη στιγμή που ψήφισαν ακριβώς το αντίθετο, δηλαδή τη δυνατότητα των funds να προχωρούν σε αναγκαστική κατάσχεση με εκτελεστό τίτλο τη σύμβαση αναδιάρθρωσης του εξωδικαστικού μηχανισμού».

Συνεχίζοντας ο κ. Τσουκαλάς, τόνισε πως: «Είναι όμως και κάτι άλλο που υπαγορεύει στον κ. Μητσοτάκη τη σιγή ασύρματου για το ιδιωτικό χρέος.

Γιατί θα φανεί οτι προεκλογικά εξαπάτησε τους πολίτες, οπως έκανε όταν υποσχόταν οριζόντια μείωση του ΦΠΑ ή πλήρη κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου.

Το 2018 ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Τζαβάρας, εκπροσωπώντας τον κύριο Μητσοτάκη, κατέθετε στη Βουλή την πρόταση να δοθεί η δυνατότητα σε δανειολήπτες να εξαγοράζουν τα δάνειά τους από τις τράπεζες, πριν τα πουλήσουν σε funds. Ασκούσε μάλιστα δριμεία κριτική στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που δεν το νομοθετούσε.

Τι απέγινε αυτή η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας;

Και εδω εξαπάτηση και φθηνός λαϊκισμός.

Ο Πρωθυπουργός οφείλει να απαντήσει: Έλεγε ψέματα τότε που το πρότεινε ή τώρα που λέει πως είναι ανέφικτο;

Οι δανειολήπτες ξέρουν πια. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη εξυπηρετεί τα συμφέροντα των funds. Αρνείται να νομοθετήσει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ , όχι γιατί δεν είναι εφαρμόσιμη αλλά γιατί δεν θέλει. Το ΠΑΣΟΚ θα βάλει κανόνες και το πάρτι των funds θα τελειώσει».