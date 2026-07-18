Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση επιβεβαιώνει ότι «όταν το ψεύδος αποκαλύπτεται, δεν υπάρχει άλλο καταφύγιο από το θράσος»

Για εκμαυλισμό συνειδήσεων της κοινωνίας προς τη διαφθορά κατηγόρησε την κυβέρνηση της ΝΔ ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο Action 24 το πρωί του Σαββάτου (18/07).

Παράλληλα, επεσήμανε «την πρωτοφανή στάση», όπως είπε, της κυβέρνησης να αξιώνει «συγγνώμη» από την αντιπολίτευση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ».

«Ό,τι καταλογίζαμε πολιτικά, βγήκαν σωστά. Τέσσερις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, που έχουν τεκμήριο αθωότητας και ποτέ δεν είπαμε ότι δεν έχουν, είναι σήμερα υπόδικοι καθώς και 18 στελέχη. Ο διοικητής του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Μελάς, καταδικάστηκε. Η επιλογή του κ. Μητσοτάκη στον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι με τη βούλα της δικαιοσύνης καταδικασμένος και παραπέμπεται και για άλλα αδικήματα», σημείωσε ο κ. Τσουκαλάς.

Μάλιστα, επιστράτευσε μία ρήση που αποδίδεται στον Ρωμαίο Πόπλιο Κορνήλιο Τάκιτο για να σχολιάσει τη στάση της κυβέρνησης. «Όταν το ψεύδος αποκαλύπτεται, δεν υπάρχει άλλο καταφύγιο από το θράσος. Πιάστηκαν με τη γίδα στην πλάτη, τους παραπέμπει η δικαιοσύνη, πανηγυρίζουν γιατί δεν είναι 11 αλλά 4, δεν διέγραψαν τον Χιλετζάκη, την κυρία με τη φεράρι. Αποδεικνύεται από κάθε πρόοδο της δικαιοσύνης ότι είναι ένα γαλάζιο σκάνδαλο», πρόσθεσε ο κ. Τσουκαλάς.

Απαντώντας στον εκπρόσωπο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος ήταν «παρών» στη συζήτηση, ο κ. Τσουκαλάς τόνισε ότι «η δικαιοσύνη επιβεβαίωσε ότι ορθά σας πιέσαμε να αρθούν οι ασυλίες, αλλά είστε τόσο αλαζόνες που θέλετε να εμφανιστείτε κήνσορες και τιμητές της διαφάνειας. Εκπαιδεύετε την κοινωνία στον εκμαυλισμό συνειδήσεων, την ανοχή στην διαφθορά».

Υποστήριξε δε ότι το το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ «ήταν γαλάζιο καθώς κρίνεται από το ποιοι το οργάνωσαν -επιλογές της Νέας Δημοκρατίας- και ενδεχομένως στο αν οι βουλευτές έπαιξαν έναν ρόλο στην διάχυση πελατειασμού. Το μείζον ζήτημα είναι ότι χάθηκαν λεφτά του ελληνικού λαού», κατέληξε.