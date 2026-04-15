Τσουκαλάς για Μυλωνάκη: «Ευχόμαστε περαστικά και ταχεία ανάρρωση»

Ευχές για περαστικά και ταχεία ανάρρωση εξέφρασε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς στον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργο Μυλωνάκη, μετά τη λιποθυμία του στον πρωινό καφέ στο Μέγαρο Μαξίμου.
«Ευχόμαστε περαστικά και ταχεία ανάρρωση στον Υφυπουργό κύριο Γιώργο Μυλωνάκη» ανέφερε ο κ. Τσουκαλάς σε ανάρτησή του.
Να σημειωθεί ότι, η κατάσταση της υγείας του κ. Μυλωνάκη είναι «σοβαρή, αλλά ελεγχόμενη» σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν του «Ευαγγελισμού», όπου μεταφέρθηκε το πρωί της Τετάρτης (15/04), έπειτα από λιποθυμικό επεισόδιο.
Ο κ. Μυλωνάκης νοσηλεύεται με εγκεφαλικό ανεύρυσμα, ενώ λίγο πριν τις δύο το μεσημέρι ολοκληρώθηκε μια ελάχιστα επεμβατική παρέμβαση που ονομάζεται εμβολισμός – στοχεύει στην απόφραξη παθολογικών αγγείων, ανευρυσμάτων, αγγειακών δυσπλασιών ή στη διακοπή παροχής αίματος σε όγκους – και η οποία σύμφωνα με πηγές από το υπουργείο Υγείας, «πήγε πολύ καλά».