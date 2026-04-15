Τσουκαλάς για Μυλωνάκη: «Ευχόμαστε περαστικά και ταχεία ανάρρωση»

Ευχές για περαστικά και ταχεία ανάρρωση εξέφρασε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς στον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργο Μυλωνάκη , μετά τη λιποθυμία του στον πρωινό καφέ στο Μέγαρο Μαξίμου.

«Ευχόμαστε περαστικά και ταχεία ανάρρωση στον Υφυπουργό κύριο Γιώργο Μυλωνάκη» ανέφερε ο κ. Τσουκαλάς σε ανάρτησή του.

Να σημειωθεί ότι, η κατάσταση της υγείας του κ. Μυλωνάκη είναι «σοβαρή, αλλά ελεγχόμενη» σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν του «Ευαγγελισμού», όπου μεταφέρθηκε το πρωί της Τετάρτης (15/04), έπειτα από λιποθυμικό επεισόδιο.

Ο κ. Μυλωνάκης νοσηλεύεται με εγκεφαλικό ανεύρυσμα, ενώ λίγο πριν τις δύο το μεσημέρι ολοκληρώθηκε μια ελάχιστα επεμβατική παρέμβαση που ονομάζεται εμβολισμός – στοχεύει στην απόφραξη παθολογικών αγγείων, ανευρυσμάτων, αγγειακών δυσπλασιών ή στη διακοπή παροχής αίματος σε όγκους – και η οποία σύμφωνα με πηγές από το υπουργείο Υγείας, «πήγε πολύ καλά».