Τσουκαλάς για Γεωργιάδη: Είναι πατριωτισμός να λέει ότι δεν τον πειράζει αν τον παρακολουθούσαν κάποιοι που πιθανώς έκαναν κατασκοπεία;

Σφοδρή κριτική απέναντι στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, με επίκεντρο την υπόθεση των υποκλοπών.

«Υπάρχουν δύο τινά. Ή είχαμε ένα παρακράτος της Νέας Δημοκρατίας που έδωσε εντολές ή είχαμε κατασκοπεία από κάποιους ιδιώτες που προφανώς ενεργούσαν για κάποια άλλη δύναμη», τόνισε ο Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Σχολιάζοντας, σύμφωνα με το σχετικό δελτίο Τύπου του ΠΑΣΟΚ, «τις προχθεσινές αδιανόητες τοποθετήσεις του Άδωνι Γεωργιάδη στην ίδια τηλεοπτική εκπομπή, όπου χαρακτήρισε αδιάφορο θέμα τις υποκλοπές και παρουσίασε ως δεδομένη την παρακολούθηση όλων των πολιτικών προσώπων της χώρας», ο εκπρόσωπος του κόμματος ρώτησε: «είναι πατριωτισμός να λέει υπουργός της Ελληνικής Κυβέρνησης ότι δεν τον πειράζει αν τον παρακολουθούσαν κάποιοι που έκαναν κατασκοπεία -αν η κυβέρνηση λέει την αλήθεια και δεν τους έβαλε η ίδια- και μπορεί να μάθαιναν κρατικά μυστικά και να τα πουλούσαν κάπου αλλού;». «Πιστεύει αυτός ο άνθρωπος στο κράτος δικαίου; Είχε κάνει επιθέσεις στον κ. Ράμμο, αλλά δεν τον πειράζει αυτό;», πρόσθεσε.

Κάλεσε την κυβέρνηση να πάρει επίσημα θέση για το ζήτημα, καθώς, όπως ανέφερε, «ο κ. Μαρινάκης δεν απαντάει στο αν πράγματι αρνείται ή όχι εκείνο που είπε ο κ. Ντίλιαν, ότι τα κατασκοπευτικά λογισμικά τα πουλάει σε κυβερνήσεις». «Στις καταθέσεις τους ο κ. Δημητριάδης και ο κ. Κοντολέων δήλωναν ότι η ΕΥΠ επί των ημερών τους ουδέποτε προμηθεύτηκε οποιοδήποτε παράνομο λογισμικό τύπου Predator. Άρα, λένε κάτι άλλο από αυτό που λέει ο κ. Ντίλιαν. Η κυβέρνηση επίσημα επαναλαμβάνει εκείνα που έλεγαν τότε ο κ. Κοντολέων και ο κ. Δημητριάδης; Γιατί φοβάται να το πει;», τόνισε.

Με αφορμή δημοσιεύματα «που αναφέρονται σε ονόματα βουλευτών τα οποία περιλαμβάνονται σε δεύτερη δικογραφία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ», ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε ότι «θα είναι ενδιαφέρον να δούμε αν μία κυβέρνηση η οποία αρνήθηκε να γίνει προανακριτική, θα αρνηθεί τώρα την άρση ασυλίας». «Αν, από την άλλη, δεχθεί να αρθεί η ασυλία βουλευτών, δεν θα είναι παράταιρο με το ότι αρνήθηκε να ελεγχθούν πολιτικά πρόσωπα που είχαν την υπουργική ιδιότητα;», σχολίασε.

Σχετικά με τις εσωτερικές διεργασίες στο ΠΑΣΟΚ μετά και την εκλογή συνέδρων, είπε ότι αποτελούν «μια απάντηση σε όσους περιγράφουν το ΠΑΣΟΚ ως ένα κόμμα που καταρρέει», υποστηρίζοντας «ότι στο ΠΑΣΟΚ χτυπάει ο παλμός του δημοκρατικού κόσμου» και ότι «υπάρχει μια μεγάλη μερίδα της κοινωνίας που εναποθέτει σε εμάς τις ελπίδες και τις προσδοκίες για πολιτική αλλαγή». Υπογράμμισε την ανάγκη συστράτευσης σε κοινό μέτωπο απέναντι στη ΝΔ, σημειώνοντας πως «όλοι μας πρέπει να φροντίσουμε να κινητοποιηθούμε για να κινητοποιήσουμε δυνάμεις και καθημερινά να δίνουμε μια μάχη επικοινωνώντας τις θέσεις και την εθνική μας στρατηγική. Η κοινωνία περιμένει από εμάς λύσεις». Σχολίασε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν χωρίζεται σε τιμάρια και πρόσθεσε ότι «το πολιτικό ζητούμενο είναι ένα ισχυρό, συμπεριληπτικό κόμμα, το οποίο θα μπορεί να αποτυπώσει την ευρύτητα του χώρου, από την αριστερά έως στο κέντρο, και θα μπορεί να κάνει τις ρήξεις με συμφέροντα, με ισχυρά καρτέλ και να υπηρετήσει ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος».

Ο κ. Τσουκαλάς επανέλαβε εκ νέου ότι δεν υπάρχει κανένα σενάριο συγκυβέρνησης με τη ΝΔ, τονίζοντας ότι «ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει πει πρώτος ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συνεννόησης σε επίπεδο τέτοιου ζητήματος με τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί για το ΠΑΣΟΚ είναι προϋπόθεση για την πολιτική αλλαγή να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Δεν μπορεί η χώρα να αναγεννηθεί και να βγει από την παρακμή με τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση». Πρόσθεσε ότι «τα διλήμματα περί κόμματος-συμπληρώματος ή περί κόμματος-πρωταγωνιστή έχουν λυθεί και από τη Φώφη Γεννηματά και από τον Νίκο Ανδρουλάκη με συνεδριακές αποφάσεις αλλά με την καθημερινή μας δράση».

Τόνισε ότι «η αυτόνομη πορεία, η επιλογή της διεύρυνσης για να πάει η παράταξη στα πραγματικά εκλογικά και πολιτικά της όρια, ο μονομέτωπος αγώνας απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, είναι η κεντρική διακήρυξη του Νίκου Ανδρουλάκη. Και ήταν η εντολή που του έδωσε η βάση της παράταξης». Εν κατακλείδι σημείωσε ότι «η μη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία δεν είναι ένα επιμέρους ξεκάρφωτο ζήτημα», αλλά «μέρος μίας εθνικής στρατηγικής και αυτή η εθνική στρατηγική θα είναι το βασικό ντοκουμέντο του συνεδρίου».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ