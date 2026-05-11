Τσίπρας: «Τώρα είναι η ώρα για την παράταξη που θα κερδίσει τον Μητσοτάκη στις εκλογές»

Προ των πυλών βρίσκεται ο πολιτικός φορέας του Αλέξη Τσίπρα , κάτι που φαίνεται να έρχεται όλο και πιο κοντά στο στάδιο της ανακοίνωσης με τον ίδιο να το προαναγγέλλει για τον Ιούνιο. Ο κ. Τσίπρας έδωσε το παρών στη σημερινή εκδήλωση στο Θέατρο της Ρεματιάς στο Χαλάνδρι στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Η κυβερνώσα Αριστερά της Νέας Εποχής».

Κατά την ομιλία του, έκανε λόγο για την ανάγκη δημιουργίας «μιας παράταξης που θα νικήσει τη διεφθαρμένη κυβέρνηση Μητσοτάκη». Λίγο αργότερα και ενώ από το πλήθος του ζητήθηκε να ανακοινώσει το κόμμα του, ο κ. Τσίπρας απάντησε: «μην βιάζεστε, όλα θα γίνουν στην ώρα τους».

Ο πρώην πρωθυπουργός στην ομιλία του είπε ότι τον Νοέμβριο με την «Ιθάκη» ρίξαμε έναν σπόρο για την ανασύνθεση της προοδευτικής παράταξης και όπως όλα δείχνουν οι καρποί πλέον μεγαλώνουν σε όλη την χώρα.

«Τότε η ανάγκη ήταν να έχουμε ισχυρή αντιπολίτευση και σήμερα η ανάγκη είναι να έχουμε μια παράταξη που θα νικήσει τον Μητσοτάκη. Στόχος δεν είναι να του κάνουμε αντιπολίτευση αλλά να τον νικήσουμε» είπε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Τσίπρας που άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για το Κράτος Δικαίου και την οικονομία είπε ότι η ανάγκη για πολιτική αλλαγή είναι ώριμο τέκνο της ανάγκης του λαού που δεν μπορεί να ζει σε συνθήκες αναξιοπρέπειας και κατάλυσης της δημοκρατίας.

«Μας ρωτάνε που θα βρούμε τα λεφτά. Μόνο στους 20 μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους αν αυξήσεις την φορολογία μπορείς να στηρίξεις την κοινωνία. Αυτό το 1% των επιχειρήσεων πρέπει να περάσει από τον πάγκο» είπε μεταξύ άλλων.

Και λίγο αργότερα, κλείνοντας την ομιλία του, τόνισε: «Τον Μάρτιο ήταν νωρίς, τον Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα. Η σπορά φύτρωσε και έρχεται η ώρα του θερισμού. Θα υπάρχει η παράταξη που θα μπορεί να νικήσει τον Κ. Μητσοτάκη και τη ΝΔ στις εκλογές όποτε και αν αυτές γίνουν».

Δείτε το βίντεο από την εκδήλωση:

Στην πραγματικότητα, η εκδήλωση αποτέλεσε την «πρόβα τζενεράλε» για τον νέο πολιτικό φορέα του πρώην πρωθυπουργού. Το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα βρίσκεται «επί ποδός πολέμου» ώστε το νέο κόμμα να έτοιμο όσο το δυνατόν νωρίτερα και να προλάβει έναν ενδεχόμενο εκλογικό αιφνιδιασμό του φθινοπώρου.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν ο Κωνσταντίνος Αλεξάκος, αρχιτέκτονας και πολιτικός αναλυτής, ο Σπύρος Δρίτσας, χειρουργός, η Φωτεινή Κουμαλάτσου, ειδική γραμματέας του Δ.Σ. της Ένωσης Αποφοίτων ΕΣΔΔΑ, ο Χάρης Μαυρουδής, ηθοποιός και δημοτικός σύμβουλος Χαλανδρίου, και η Άννα Παπαδοπούλου, δικηγόρος.