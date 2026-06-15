Τσίπρας: Θα νικήσουμε τον Μητσοτάκη την πρώτη Κυριακή – Εκείνος φοβάται τις δεύτερες κάλπες

Την πρώτη του δημόσια συγκέντρωση μετά την ανακοίνωση της ίδρυσης της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.) πραγματοποίησε το βράδυ της Δευτέρας (15/6) ο Αλέξης Τσίπρας , επιλέγοντας ως σημείο εκκίνησης τη Νίκαια.

Ο πρώην πρωθυπουργός έστειλε πολλαπλά μηνύματα από την πλατεία 17ης Αυγούστου (Οσίας Ξένης), γύρω από το πώς έχουν διαμορφωθεί οι πολιτικές εξελίξεις που φέρνουν το κόμμα του ήδη ως αξιωματική αντιπολίτευση.

Όπως είπε μεταξύ άλλων, το κόμμα του μπορεί σε λίγους μήνες να γίνει ακόμη και κυβέρνηση, ενώ αναφέρθηκε και στη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη να κερδίσει η ΝΔ την αυτοδυναμία από τις πρώτες εκλογές:

«Ο κύριος Μητσοτάκης έχει φαγωθεί να κερδίσει τις εκλογές από την πρώτη Κυριακή γιατί πολύ απλά φοβάται ότι θα ηττηθεί εάν πάει σε δεύτερες κάλπες. Ε λοιπόν, δεν θα πάει σε δεύτερες, γιατί πολύ απλά θα ηττηθεί εκείνος από την πρώτη Κυριακή».

Δείτε την εκδήλωση…

Ξεκινώντας, ο κ. Τσίπρας εξήγησε ότι η επιλογή της Νίκαιας μόνο τυχαία δεν ήταν, υπογραμμίζοντας τον ιστορικό συμβολισμό της περιοχής. «Δεν είναι τυχαίο ότι ξεκινάμε την προσπάθεια από την Κοκκινιά, από τον τόπο των αγώνων και της αξιοπρέπειας. Ερχόμαστε από τους αγώνες και τις κατακτήσεις εκείνων που έδωσαν τη ζωή τους για αυτόν τον τόπο και γι’ αυτό θα πάμε μακριά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η νέα πολιτική προσπάθεια επιδιώκει να εκφράσει τους ανθρώπους της εργασίας και της καθημερινότητας. «Ξεκινάμε από τις λαϊκές γειτονιές του Πειραιά γιατί θέλουμε να εκπροσωπούμε τους ανθρώπους της δουλειάς, τους ελεύθερους επαγγελματίες και όσους αγωνίζονται καθημερινά», είπε.

Δεν έλειψαν και οι στιγμές χιούμορ, όταν σχολίασε την παρουσία ομιλητή με το επώνυμο «Μητσοτάκης», λέγοντας: «Για πρώτη φορά είχαμε στην εκδήλωσή μας έναν Μητσοτάκη που δεν φοβάται το εντιμόμετρο». Επρόκειτο για τον Δημήτρη Μητσοτάκη, επιχειρηματία της περιοχής που στην τοποθέτησή του εστίασε στα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο του.

Ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος για τη δυναμική του νέου κόμματος, δηλώνοντας ότι «μέσα σε λίγες ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση» και εκφράζοντας την πεποίθηση ότι «σε λίγους μήνες μπορεί να γίνουμε και κυβέρνηση».

Το δίλημμα των επόμενων εκλογών

Στη συνέχεια ο Αλέξης Τσίπρα εξαπέλυσε επίθεση στη κυβέρνηση αμφισβητώντας το αφήγημα περί πολιτικής σταθερότητας.

«Είναι σταθερότητα να βουλιάζουμε στη διαφθορά, στα σκάνδαλα και να διευρύνεται η αδικία; Και τότε ποια είναι η αστάθεια; Αυτό, στην καλύτερη περίπτωση, είναι αστάθεια», τόνισε χαρακτηριστικά, ασκώντας δριμεία κριτική στην κυβερνητική πολιτική.

Ο πρώην πρωθυπουργός περιέγραψε την κατάσταση ως «έναν βάλτο ακρίβειας και αδικίας στον οποίο βουλιάζουμε», υποστηρίζοντας ότι απαιτείται πολιτική αλλαγή και νέα πορεία για τη χώρα.

Μάλιστα, έθεσε το πολιτικό διακύβευμα των επόμενων εθνικών εκλογών με σαφείς διαχωριστικές γραμμές, δηλώνοντας πως «το δίλημμα των επόμενων εκλογών είναι στασιμότητα ή πρόοδος, διαφθορά ή εντιμότητα».

Οι πέντε παρεμβάσεις

Στη συνέχεια ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε σε 5 προγραμματικές παρεμβάσεις του κόμματος. Στο πεδίο της ενέργειας, πρότεινε την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών οδηγιών για μακροχρόνια σταθερά συμβόλαια ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε νοικοκυριά και επιχειρήσεις να προστατεύονται από τις διακυμάνσεις του χρηματιστηρίου ενέργειας. Παράλληλα, έκανε λόγο για μια «ΔΕΗ στην υπηρεσία του πολίτη», με πιο ενεργό δημόσιο ρόλο.

Αναφερόμενος στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, υποστήριξε ότι τα funds δεν μπορεί να απαιτούν από τους δανειολήπτες την αποπληρωμή του 80%, του 90% ή ακόμη και του 100% των οφειλών τους. Ως λύση πρότεινε τη δημιουργία δημόσιου φορέα διαχείρισης δανείων, ο οποίος θα αναλάβει την εξαγορά τους από τα funds και θα διαπραγματεύεται απευθείας με τους πολίτες για βιώσιμες ρυθμίσεις.

Για τις δημόσιες συγκοινωνίες, ο Αλέξης Τσίπρας πρότεινε τη δυνατότητα ελεύθερης μετακίνησης για όσους έχουν πραγματική ανάγκη χρήσης των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, τονίζοντας ότι το μέτρο έχει κοστολογηθεί και ότι το κόστος του είναι σημαντικά χαμηλότερο από άλλες κρατικές παροχές. Όπως είπε, η δημόσια συγκοινωνία πρέπει να αποτελεί δικαίωμα και όχι προνόμιο.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο εκπαιδευτικό σύστημα, χαρακτηρίζοντας τις Πανελλαδικές Εξετάσεις «απάνθρωπο και ψυχοφθόρο σύστημα». Υποστήριξε ότι η κατάργησή τους θα αποτελέσει σημαντικό βήμα ώστε το Λύκειο να πάψει να λειτουργεί ως εξεταστικό κέντρο και να μειωθεί η εξάρτηση των οικογενειών από την ιδιωτική εκπαίδευση και τα φροντιστήρια.

Τέλος, στάθηκε στις αποδοχές των εργαζομένων σε κρίσιμους τομείς του Δημοσίου, όπως οι γιατροί, οι νοσηλευτές, οι εκπαιδευτικοί και οι πανεπιστημιακοί, χαρακτηρίζοντας «ντροπή» το γεγονός ότι άνθρωποι με πολυετή εκπαίδευση και προσφορά αμείβονται με μισθούς της τάξης των 800 έως 1.000 ευρώ.