Τη δημοφιλή, χριστουγεννιάτικη ταινία «Μόνος στο Σπίτι» προτείνει για αυτήν την εβδομάδα ο Αλέξης Τσίπρας ενώ ταυτόχρονα εξαπέλυσε πυρά προς την κυβέρνηση με αφορμή την υπόθεση γύρω από τα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης».

«Η ταινία της εβδομάδας έχει σπιτάκια. Πολλά σπιτάκια! Τόσα πολλά, που απειλούν να ρίξουν το Μέγαρο. Και σίγουρα ο ένοικός του θα αισθάνεται μοναξιά», αναφέρει ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ στο καθιερωμένο βίντεο για την ταινία της εβδομάδας

Η ανάρτηση του Α. Τσίπρα:

«Η ταινία της εβδομάδας έχει σπιτάκια. Πολλά σπιτάκια!

Τόσα πολλά, που απειλούν να ρίξουν το Μέγαρο. Και σίγουρα ο ένοικός του θα αισθάνεται μοναξιά..

Τα σπιτάκια ανακύκλωσης δεν ανακύκλωναν απορρίμματα, αλλά τη διαφθορά. Πίσω από κάθε σπιτάκι υπάρχουν υπερκοστολογήσεις και πίσω απο αυτές, υπογραφές και ευθύνες.

Τόσα σπιτάκια όμως, κι ακόμη ψάχνουμε ποιος θα ανοίξει την πόρτα της δικαιοσύνης.

Πάλι καλά που υπάρχουν και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, μπας και ανοίξει έστω κάποιο παράθυρο γιατί μας έχει πνίξει η δυσοσμία».

«Ανάξιοι εμπιστοσύνης Μητσοτάκης και η παρέα του»

Σημειώνεται ότι ανακοίνωση για την υπόθεση εξέδωσε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, κάνοντας λόγο για σοβαρές ενδείξεις οργανωμένης δράσης και εξαπολύοντας επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Νέο επεισόδιο στο σίριαλ με τα “σπιτάκια”. Οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς βλέπουν σοβαρές ενδείξεις για οργανωμένη ομάδα που δρούσε τουλάχιστον από τις αρχές του 2020», αναφέρει η ΕΛΑΣ, σημειώνοντας ότι διερευνώνται κακουργηματικές πράξεις, μεταξύ των οποίων απάτη με επιχορηγήσεις, απιστία σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, από τις 10 Φεβρουαρίου 2022 έως τις 13 Ιουνίου 2025 η εμπλεκόμενη εταιρεία φέρεται να εισέπραξε συνολικά 87.756.542,29 ευρώ.

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη επισημαίνει επίσης ότι τέσσερα άτομα συνελήφθησαν, ενώ δεσμεύτηκε η περιουσία τους για διάστημα εννέα μηνών. Παράλληλα, αναφέρεται στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην κατοικία του πρώην γενικού γραμματέα του ΕΣΠΑ, καθώς, όπως σημειώνει, από το συγκεκριμένο πρόγραμμα προήλθαν οι πληρωμές.

Η ανακοίνωση στρέφεται στη συνέχεια κατά του αντιπροέδρου της ΝΔ, παραθέτοντας παλαιότερη δήλωσή του με την οποία απέρριπτε τις καταγγελίες περί σκανδάλου.

«ΚΑΝΕΝΑ σκάνδαλο με τα Πράσινα σπιτάκια δεν προκύπτει και όσα ακούτε τόσο καιρό είναι ένας συνδυασμός συγκρούσεως εμπορικών συμφερόντων και πολιτικής αντιπαράθεσης. Και η τιμή ελέγχθηκε πολλαπλώς με όλους τους τρόπους που έχει το Δημόσιο στα στάδια που έπρεπε και όλες οι διαδικασίες του διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού έχουν τηρηθεί στο ακέραιο», ήταν η δήλωση που επικαλείται η ΕΛΑΣ.

Με αφορμή τις εξελίξεις στην υπόθεση, η παράταξη θέτει το ερώτημα ποιος θα επωμιστεί τελικά το κόστος των εκατομμυρίων ευρώ που ενδέχεται να προκύψουν από δημοσιονομικές διορθώσεις.

Η ανακοίνωση καταλήγει με ευθεία πολιτική επίθεση στον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση: «Το συμπέρασμα είναι ένα: τον κ. Μητσοτάκη και την παρέα του δεν πρέπει να τους πιστέψει καμία και κανείς ποτέ ξανά».