Τσίπρας στο Politico: Η κυβέρνηση ακολουθεί πολιτική λευκών επιταγών – Το 70% θέλει πολιτική αλλαγή

Το μήνυμα ότι το «70% των πολιτών θέλει πολιτική αλλαγή» στέλνει ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στο Politico, εξαπολύοντας ταυτόχρονα «πυρά» στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι «ακολουθεί πολιτική λευκών επιταγών» σε ξένους παράγοντες.

«Οι σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ είναι στρατηγικής φύσης και πρέπει να καθοδηγούνται από το αμοιβαίο όφελος» δήλωσε χαρακτηριστικά στη συνέντευξή του ο πρώην πρωθυπουργός, για να συμπληρώσει πως «η κυβέρνηση ακολουθεί μια πολιτική λευκών επιταγών και αυτό δεν εξυπηρετεί τα εθνικά μας συμφέροντα».

Κάνοντας ειδική αναφορά στις βάσεις της χώρας, στη «σκιά» του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν, ο κ. Τσίπρας ανέφερε πως «η προτεραιότητα για τη χρήση των βάσεων έπρεπε να είναι η εσωτερική ασφάλεια της Ελλάδας, και όχι απλώς η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των ΗΠΑ».

«Αυτό είναι ένα ζήτημα που έχει ανακύψει με μεγάλη ένταση κατά τη διάρκεια του πρόσφατου πολέμου στο Ιράν. Είδαμε ποια ήταν η αντίδραση του Έλληνα πρωθυπουργού και ποια του Ισπανού πρωθυπουργού» σημείωσε.

«Προϋπόθεση για την κοινωνική συνοχή στην Ε.Ε. η φορολόγηση των πολυεθνικών»

Την ίδια ώρα, ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, μίλησε για τις προτεραιότητες που θα έπρεπε να θέσει η Ελλάδα τον Ιούλιο του 2027 όταν αναλάβει την εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ.

Στο σενάριο που οι εκλογές του 2027 τον αναδείξουν πρωθυπουργό, ο κ. Τσίπρας δήλωσε ότι «θα δώσει έμφαση στις δαπάνες συνοχής για τη μείωση των οικονομικών ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ» και έθεσε το ενδεχόμενο μεγαλύτερης φορολόγησης των μεγάλων επιχειρήσεων.

«Η κοινωνική συνοχή θα πρέπει να ενισχυθεί και οι ίδιοι πόροι της Ευρώπης θα πρέπει να αυξηθούν. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει η πολιτική βούληση για τη φορολόγηση των πολυεθνικών, καθώς και των εκπομπών άνθρακα», είπε.

Ταυτόχρονα, υποστήριξε πως οι επενδύσεις στην αμυντική βιομηχανία έπρεπε να αυξηθούν «αλλά όχι εις βάρος των κοινωνικών δαπανών».

«Ο αόρατος φόρος της διαφθοράς στερεί πόρους από την κοινωνική πολιτική»

«Η εικόνα δεν είναι θετική για την κυβέρνηση», λέει, «αλλά μάλλον αρνητική για την αντιπολίτευση, και γι’ αυτό δημιουργήθηκε η ΕΛ.Α.Σ.».

Επικαλούμενος δημοσκοπήσεις, τόνισε πως περίπου «το 70% των Ελλήνων επιθυμεί πολιτική αλλαγή, το 90% θεωρεί ότι η διαφθορά είναι ευρέως διαδεδομένη και περίπου το 55% δήλωσε ότι ήταν σε καλύτερη κατάσταση το 2019 από ό,τι τώρα».

«Τα ελληνικά νοικοκυριά έπρεπε να αντιμετωπίσουν ένα διπλό πλήγμα τα τελευταία επτά χρόνια: υψηλό κόστος ζωής και εκτεταμένη διαφθορά» ανέφερε μεταξύ άλλων.

«Έχουμε τον αόρατο φόρο διαφθοράς – και τον αποκαλώ φόρο επειδή πιστεύω ότι το κόστος των εκτεταμένων και πρωτοφανών επιπέδων διαφθοράς στην Ελλάδα είναι τόσο μεγάλο που στερεί από την κοινωνική πολιτική πόρους» πρόσθεσε.

«Κάθε ευρώ που χάνεται μέσω άμεσων αναθέσεων σε δημόσιους διαγωνισμούς και υπεξαίρεσης ευρωπαϊκών κονδυλίων είναι ένα ευρώ που χάνεται από τα δημόσια σχολεία, τους μισθούς των εκπαιδευτικών, τα δημόσια νοσοκομεία και τους μισθούς των νοσηλευτών» επεσήμανε.