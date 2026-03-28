Τσίπρας: Στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν, ας είναι όλοι βέβαιοι ότι η ΝΔ και ο κ. Μητσοτάκης θα έχουν αντίπαλο

Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση για την αποτυχία της στην οικονομική πολιτική και για την εμπλοκή της στα σκάνδαλα εξαπέλυσε από την Λαμία ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας κατά την παρουσίαση της “Ιθάκης“, ενώ διεμήνυσε ότι στις επόμενες εκλογές η κυβέρνηση της ΝΔ θα έχει αντίπαλο «μια ανασυγκροτημένη προοδευτική παράταξη».

Ο Αλέξης Τσίπρας άσκησε κριτική στις προοδευτικές δυνάμεις, καταλογίζοντας τους ότι δεν είναι σε θέση να προτείνουν μια ρεαλιστική προοδευτική απάντηση και πρόσθεσε: «Μικροκομματικοί υπολογισμοί, μεγαλόστομες και εκτός πραγματικότητας διακηρύξεις νίκης, ανέφικτες προτάσεις συγκολλήσεων, χαρακτηρίζουν την δημοκρατική και προοδευτική πανσπερμία. Αποχωρήσεις, μετακινήσεις με τη βουλευτική έδρα υπό μάλης, αντιφατικές δηλώσεις, εξουθένωση αξιακή και ιδεολογική, παίρνουν χαρακτήρα πολιτικού εκφυλισμού. Κι αυτό παράγει και επιτείνει την απογοήτευση, την ιδιώτευση, την αποχή. Και αυτό επίσης είναι το πιο αποτελεσματικό όπλο του Μητσοτάκη και της κουστωδίας του στα μίντια και το κράτος».

Αιχμή άφησε για το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ: «Δεν χρειάζεται να κάνουμε συνέδριο για να αποφασίσουμε εάν θα συγκυβερνήσουμε με τον Μητσοτάκη, μετά από επτά χρόνια».

Ακολούθως είπε ότι το “όχι” της κοινωνίας στην κυβέρνηση που δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις θα πρέπει να συνοδευτεί με το μεγάλο “ναι” στην εναλλακτική στην κυβέρνηση. Ακολούθως πρόσθεσε: «Το “ναι” μιας μεγάλης ανασύνθεσης και ανατροπής στην προοδευτική παράταξη. Το ναι του πολίτη, κάθε συλλογικότητας, κάθε αυθόρμητης ομάδας πρωτοβουλίας, κάθε προσωπικότητας. Κάθε ανθρώπου της δουλειάς και της δημιουργίας. Και να εντείνουμε τις προσπάθειες να δημιουργηθεί ένα στιβαρό ανθρώπινο και προγραμματικό θεμέλιο. Και πάνω σ’ αυτό, πάνω στα γερά θεμέλια του ΝΑΙ εκατομμυρίων ανθρώπων, να οργανώσουμε την πολιτική συλλογικότητα της αλλαγής. Της συμπερίληψης, της διάρκειας, της προοπτικής και της νίκης».

Ακολούθως διαβεβαίωσε: «Στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν, ας είναι όλοι βέβαιοι ότι η ΝΔ και ο κος Μητσοτάκης θα έχουν αντίπαλο. Μια ανασυγκροτημένη προοδευτική παράταξη. Μια ισχυρή Αριστερά. Ικανή να εμπνεύσει, να ενώσει, να καταθέσει εντιμότητα, αγωνιστικότητα, νέα πρόσωπα και ιδέες. Αλλά και εμπειρία διακυβέρνησης. Ικανή με δυο λόγια και να νικήσει και να κάνει πράξη τις μεγάλες τομές που έχει ανάγκη ο λαός και ο τόπος μας».

Σκάνδαλα: Έγκλημα και συγκάλυψη

Αναφέρθηκε στα σκάνδαλα: «Έγκλημα και συγκάλυψη. Αυτός ο κανόνας χαρακτηρίζει τις πρακτικές του Μεγάρου Μαξίμου σήμερα. Έγκλημα. Υποκλοπές. ΕΥΠ και παρακρατικός κλάδος του Μαξίμου παρακολουθούσαν το μισό υπουργικό συμβούλιο, την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, δημοσιογράφους, επιχειρηματίες, ακόμα και κάποιες κυρίες της αυλής. Κέντρο το Μέγαρο Μαξίμου».

Ρώτησε ρητορικά: «Υπάρχει σε οποιαδήποτε ευνομούμενη χώρα, σοβαρή κυβέρνηση και σοβαρός πρωθυπουργός, όπου ένας καταδικασμένος με 126 χρόνια (ο Ταλ Ντίλιαν) εξαπολύει τέτοιες ευθείες κατηγορίες και απειλές και αυτές μένουν αναπάντητες; Τόσο πολιτικά όσο και νομικά;».

Προειδοποίησε τον πρωθυπουργό: «Κι αν αληθεύει η πληροφορία ότι σκέφτονται να σκαρώσουν μια φωτογραφική νομοθετική ρύθμιση, υποκύπτοντας στον εκβιασμό το Ντίλαν, ώστε αυτός να πέσει στα μαλακά, τότε ας το κάνουν. Θα είναι η πλήρης επιβεβαίωση ότι δρουν με όρους συμμορίας. Και δεν θα υπάρχει κανένα πρόσχημα για όσους βουλευτές κάνουν με την ψήφο τους τον εκβιασμό νόμο του κράτους. Ό,τι όμως και να κάνουν, πολύ φοβάμαι ότι οι ευθύνες θείου και ανιψιού, έχουν πια ξεφύγει από το πεδίο της πολιτικής κριτικής και πολεμικής. Και έχουν εισέλθει στο πεδίο έρευνας και δίωξης του εισαγγελέα. Και μάλιστα για κακουργηματικές πράξεις. Κάτι που δύσκολα πια θα αποφύγουν».

Αναφέρθηκε και στην δίκη των Τεμπών με την ακατάλληλη αίθουσα, λέγοντας ότι κατάφεραν «να ενισχύσουν την υποψία ότι όλα όσα έγιναν στη Λάρισα δεν είναι μόνο αποτέλεσμα ανικανότητας. Και περιφρόνησης προς νεκρούς και ζώντες. Είναι και αποτέλεσμα της πρόθεσής τους να εμποδίσουν με κάθε τρόπο την ομαλή διερεύνηση του εγκλήματος και την εύλογη τιμωρία των ενόχων».

Για το τρίτο σκάνδαλο τον ΟΠΕΚΕΠΕ ανέφερε ότι είναι η κορυφή ενός ρυπαρού παγόβουνου καταλήστευσης του δημοσίου χρήματος σε βάρος των τίμιων αγροτών.

Συμπυκνώνοντας ανέφερε: «Η επιλογή της κυβέρνησης είναι να συνεχίζεται το πάρτι για λίγους, ισχυρούς. Για τα καρτέλ με τα υπερκέρδη. Και για όσους έχουν πρόσβαση σε απευθείας αναθέσεις και στημένους διαγωνισμούς. Δώδεκα δισ. ευρώ σε απευθείας αναθέσεις σε έξι χρόνια και οκτώ δισ. σε διαγωνισμούς με έναν μόνο διαγωνιζόμενο. Και μόνο τον τελευταίο χρόνο 2,2 δισ. απευθείας αναθέσεις. Αυτή, αγαπητοί φίλοι, δεν είναι κυβέρνηση. Είναι συμμορία της γραβάτας».