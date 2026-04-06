Τσίπρας σε Μητσοτάκη: «Το μόνο ασυμβίβαστο είναι αυτό του πρωθυπουργού και του πολιτικού απατεώνα»

Το διάγγελμα του Κυριάκου Μητσοτάκη περί ασυμβίβαστου υπουργού και βουλευτή στη δίνη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ σχολίασε ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας , κατηγορώντας τον για πολιτική σκοπιμότητα και αλλαγή στάσης υπό την πίεση αποκαλύψεων.

Αναλυτικά η ανάρτηση Τσίπρα:

«Πριν λίγους μήνες ο κύριος Μητσοτάκης δήλωνε πόσο διαφωνεί με το ασυμβίβαστο βουλευτή και υπουργού. Σήμερα, εμφανώς στριμωγμένος από τις καταιγιστικές αποκαλύψεις της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, άλλαξε γνώμη. Για να πετάξει τη μπάλα στην εξέδρα. Ίσως το μόνο ασυμβίβαστο που θα έπρεπε να θεσπιστεί είναι αυτό του πρωθυπουργού και του πολιτικού απατεώνα».