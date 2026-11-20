Με τίτλο «Η Αχαΐα θα σφραγίσει την πολιτική αλλαγή», ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, παραχώρησε συνέντευξη στην εφημερίδα «Νεολόγος των Πατρών».

Στη συνέντευξή του, ο πρόεδρος της Συμπαράταξης παρουσιάζει τις προγραμματικές θέσεις του κόμματός του για την ενίσχυση των μισθών, την προστασία των εργαζομένων και τη φορολογική δικαιοσύνη.

Όπως επισημαίνει, «δεν μπορούμε να μιλάμε για ευρωπαϊκή σύγκλιση όταν ο μέσος ετήσιος μισθός πλήρους απασχόλησης στη χώρα μας είναι μόλις 18.800 ευρώ, έναντι 41.500 ευρώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα βρίσκεται στη δεύτερη χαμηλότερη θέση. Ανταγωνιζόμαστε μόνο τη Βουλγαρία. Η μεταξύ μας διαφορά περιορίστηκε από 7.268 ευρώ το 2019 σε 2.571 ευρώ το 2025. Αυτό δεν είναι μια στατιστική λεπτομέρεια. Είναι η καθημερινότητα εκατομμυρίων εργαζομένων».

Σύμφωνα με τον Αλ. Τσίπρα, «η απάντηση δεν είναι μόνο μια αύξηση του κατώτατου μισθού. Είναι ένα διαφορετικό πλαίσιο για την εργασία. Επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων, ενίσχυση των κλαδικών συμβάσεων, ουσιαστικοί έλεγχοι στην αγορά εργασίας και αντιμετώπιση της εργοδοτικής αυθαιρεσίας».

Παράλληλα, θέτει ως στόχους την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ μέσα στο 2027 και του μέσου μισθού πλήρους απασχόλησης στα 1.800 ευρώ έως το τέλος της τετραετίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει και στη φορολογική δικαιοσύνη. «Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, το 40,9% του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, δηλαδή 5,67 δισ. ευρώ, βαρύνει τους μισθωτούς. Μαζί με τους συνταξιούχους, η επιβάρυνση φτάνει στο 59%. Δεν γίνεται η εργασία να φορολογείται βαρύτερα από τον μεγάλο πλούτο», υπογραμμίζει.

Στο πλαίσιο αυτό, προτείνει «διπλασιασμό της έκπτωσης φόρου για μισθωτούς με παιδιά, που μπορεί να φτάσει έως τα 1.120 ευρώ ετησίως για οικογένεια με δύο παιδιά, κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, κατάργηση της προκαταβολής φόρου για τις ατομικές επιχειρήσεις και μείωσή της για τις υπόλοιπες».

Στις προτάσεις του περιλαμβάνονται, επίσης, η «προοδευτική φορολόγηση των υψηλών μερισμάτων και κατάργηση προκλητικών φοροαπαλλαγών του μεγάλου κεφαλαίου», καθώς και η θέσπιση «πατριωτικής εισφοράς», ύψους 1%, για το πλουσιότερο 1% του πληθυσμού.

«Πατριωτισμός δεν είναι να ζητάμε διαρκώς θυσίες από τους πολλούς, είναι να αναγνωρίζουμε ότι όσοι έχουν τη μεγαλύτερη οικονομική δυνατότητα πρέπει να συνεισφέρουν περισσότερο στο κοινό μέλλον», τονίζει.

Συνοψίζοντας το οικονομικό και κοινωνικό του όραμα, υποστηρίζει ότι «ζητούμενο για την Ελλάδα του 2030 δεν είναι η διαχείριση της φτώχειας αλλά ένα σχέδιο που θα αλλάζει τους όρους που παράγεται και μοιράζεται ο πλούτος».

Αναφερόμενος σε ζητήματα δημοκρατίας και θεσμών, σημειώνει ότι «η Δημοκρατία δεν πρέπει να λειτουργεί με ασυλίες για τους ισχυρούς, κι αυτή είναι νούμερο 1 προϋπόθεση για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη με τους πολίτες».

Τέλος, στέλνοντας το μήνυμα ότι «η πολιτική αλλαγή θα έχει πραγματικό νόημα όταν αλλάξει τη ζωή των ανθρώπων, σε κάθε πόλη, χωριό και γειτονιά», διαβεβαιώνει πως «η ΕΛΑΣ γεννήθηκε για να ενώσει την προοδευτική παράταξη. Η επόμενη κυβέρνηση θα είναι προοδευτική».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ