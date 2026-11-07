Τσίπρας: Πενταπλάσιοι οι πλειστηριασμοί το 2025 σε σχέση με όλη την πενταετία 2015-2019

Βολές κατά της κυβέρνησης για το ζήτημα των πλειστηριασμών και της ακρίβειας εξαπέλυσε ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ Αλέξης Τσίπρας, με αφορμή τη νέα του διαδικτυακή ανάρτηση στο πλαίσιο της καθιερωμένης «ταινίας της εβδομάδας».

Ο κ. Τσίπρας επέλεξε αυτή τη φορά το έργο «Το Μεγάλο Σορτάρισμα» (The Big Short), συνδέοντας το περιεχόμενό του με τις οικονομικές εξελίξεις και την πολιτική αντιπαράθεση των τελευταίων ημερών. Παράλληλα αναφέρθηκε στο επίμαχο άρθρο 23, σχολιάζοντας ότι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας δεν έχουν ξεκαθαρίσει αν το θεωρούν θετική ή αρνητική ρύθμιση.

Στην ανάρτησή του υποστήριξε ότι οι πλειστηριασμοί το 2025 ήταν πέντε φορές περισσότεροι από όσους πραγματοποιήθηκαν συνολικά την περίοδο 2015-2019, ενώ, όπως ανέφερε, φέτος καταγράφεται περαιτέρω αύξηση. Κατηγόρησε επίσης την κυβέρνηση ότι επιλέγει να μη συγκρουστεί με τα «καρτέλ της ακρίβειας» και ότι διευκολύνει τη δράση των funds.

Μάλιστα, ασκώντας προσωπική κριτική στον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σημείωσε ότι, μετά την εισαγωγή του άρθρου 23 στη Βουλή, θα μπορούσε να μετονομαστεί σε «υπουργό ακρίβειας και πλειστηριασμών», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης κάλεσε τους πολίτες να παρακολουθήσουν την ταινία προκειμένου, όπως είπε, να κατανοήσουν «πώς λειτουργεί το σύστημα και ποιοι κερδίζουν από τη συμφορά των απλών ανθρώπων», ενώ έκλεισε την ανάρτησή του με χιουμοριστική αναφορά ότι «οποιαδήποτε ομοιότητα με πρόσωπα και καταστάσεις είναι εντελώς συμπτωματική».