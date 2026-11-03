Τσίπρας: Ως εδώ. Να μιλήσει με ονόματα ο κ. Μητσοτάκης αλλιώς να σταματήσει να ρίχνει λάσπη

Για συκοφαντίες σε βάρος του κατηγορεί τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. Αλέξης Τσίπρας όσον αφορά αυτό που αποκαλεί ως «μεγάλη μεταρρύθμιση ποινικού κώδικα για πρώτη φορά στη χώρα μετά το 1950».

Ο κ. Τσίπρας καλεί τον πρωθυπουργό, να σταματήσει να ρίχνει λάσπη και να συκοφαντεί και να μιλήσει με ονόματα, ενώ όπως λέει αν διερωτάται γιατί τον αποκάλεσε «αρχιερέα της διαφθοράς», «να παρακολουθήσει ξανά τις συνεντεύξεις του ανιψιού του κου Δημητριάδη που ήταν το αφεντικό του Μαξίμου.».

Αναλυτικά όσα λέει στη βιντεοσκοπημένη δήλωση του ο κ. Τσίπρας:

Ως εδώ – Να μιλήσει με ονόματα και διευθύνσεις τώρα ο κ. Μητσοτάκης, αλλιώς να σταματήσει να ρίχνει λάσπη και να συκοφαντεί

Ο κ. Μητσοτάκης διερωτήθηκε σήμερα γιατί τον αποκάλεσα αρχιερέα της διαφθοράς. Δεν έχει παρά να παρακολουθήσει ξανά τις συνεντεύξεις του ανιψιού του κου Δημητριάδη, που μέχρι να φάει τη σφαίρα για λογαριασμό του, ήταν το αφεντικό του Μαξίμου.

Για άλλη μια φορά όμως επιχείρησε να αφήσει λάσπη και υπονοούμενα για μένα. Αυτή τη φορά με αφορμή μια μεγάλη μεταρρύθμιση, την συνολική αναμόρφωση του ποινικού κώδικα για πρώτη φορά στη χώρα μετά το 1950.

Για να τελειώνει λοιπόν αυτό το καλαμπούρι, ξεκαθαρίζω: Την ολική μεταρρύθμιση του ποινικού κώδικα, ως είθισται, δεν τη συντάσσει η κυβέρνηση αλλά πολυμελής νομοπαρασκευαστική επιτροπή. Έτσι και έγινε, με τη σύσταση επιτροπής αποτελούμενης από τους πιο λαμπρούς επιστήμονες του νομικού κόσμου της χώρας μας. Αυτοί συνέταξαν τον κώδικα με πολύχρονη προεργασία που είχε ξεκινήσει από το 2010. Την εργασία τους μας παρέδωσαν και αυτήν ψηφίσαμε μαζί με άλλα κόμματα και βουλευτές τον Ιούνιο του 2019.

Αν λοιπόν θεωρεί ότι όλοι αυτοί εξαργύρωναν γραμμάτια, μαζί με εμένα, δε προσβάλλει εμένα αλλά τον νομικό κόσμο της χώρας. Οφείλει λοιπόν αντί για λάσπη να μιλήσει με στοιχεία. Ονόματα και διευθύνσεις.

Όπως μίλησα εγώ όταν ο ίδιος έσπευσε τον Νοέμβρη του ’19, να τροποποιήσει τον νέο κώδικα για να δώσει ποινική ασυλία στους τραπεζίτες. Αυτά τα γραμμάτια είχαν ονοματεπώνυμο. Εγώ όμως ποιανού γραμμάτια εξαργύρωσα; Να μιλήσει λοιπόν με ονόματα και διευθύνσεις τώρα ο κ. Μητσοτάκης. Αλλιώς να σταματήσει να ρίχνει λάσπη και να συκοφαντεί.