Τσίπρας: «Να παραιτηθεί ο Φλωρίδης αλλιώς να τον αποπέμψει ο Μητσοτάκης»

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην αντιπολίτευση η παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου σε Ειδικό Δικαστήριο για την υπόθεση των Τεμπών. Μάλιστα, το απόγευμα της Τρίτης (29/9), ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας , επιτέθηκε στον υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη, ζητώντας την παραίτησή του, ή διαφορετικά την αποπομπή του από τον ίδιο τον πρωθυπουργό.

Αναλυτικά η τοποθέτηση του κ. Τσίπρα:

«Η δικαιοσύνη θα αποφανθεί, αλλά το να λογοδοτήσει κανείς στη δικαιοσύνη και να μην κυριαρχήσει η άποψη ότι δεν καταλαβαίνουμε όλοι οι Έλληνες τι βλέπουμε και τι γίνεται, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα, κατά την άποψή μου.

Αυτός που θα πρέπει, μετά τη σημερινή απόφαση, αν έχει τη στοιχειώδη πολιτική ευθιξία να παραιτηθεί από τη θέση του, είναι ο υπουργός Δικαιοσύνης.

Ο οποίος σας θυμίζω, με ιταμό ύφος, απευθύνονταν σε όλους όσοι λέγαμε αυτό που βλέπαμε, με τις φράσεις «όσοι μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα».

Αν έχει λοιπόν τη στοιχειώδη, το στοιχειώδες, τη στοιχειώδη πολιτική ευθιξία, ο κ. Φλωρίδης οφείλει να παραιτηθεί σήμερα».