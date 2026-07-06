Τσίπρας: Να καταργηθούν οι Πανελλαδικές – Στόχος μας η γνώση να γίνει αξία και η Παιδεία δικαίωμα για όλους

Τις βασικές προτάσεις της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για την Παιδεία παρουσίασε ο πρόεδρος του κόμματος, Αλέξης Τσίπρας, απαντώντας σε ερώτηση εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής σχετικά με τις άμεσες παρεμβάσεις που θα προχωρούσε για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος.

Ο Αλέξης Τσίπρας άσκησε κριτική στην κυβερνητική πολιτική των τελευταίων επτά ετών, υποστηρίζοντας ότι οι εκπαιδευτικοί απαξιώνονται και τα δημόσια σχολεία και πανεπιστήμια υποβαθμίζονται προς όφελος της ιδιωτικής εκπαίδευσης.

«Στόχος μας είναι να κάνουμε τη γνώση αξία και την παιδεία δικαίωμα για όλες και για όλους», ανέφερε, παρουσιάζοντας τις βασικές δεσμεύσεις του κόμματός του.

Οι προτάσεις για την Παιδεία

Ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. επανέλαβε τη δέσμευση για κατάργηση των Πανελλαδικών εξετάσεων, χαρακτηρίζοντάς τες ένα σύστημα που δημιουργεί έντονο άγχος στους μαθητές και μετατρέπει το Λύκειο σε «εξεταστικό προθάλαμο» των πανεπιστημίων.

Παράλληλα, εξήγγειλε:

αυξήσεις στους μισθούς των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οικονομικά κίνητρα για όσους υπηρετούν σε παραμεθόριες περιοχές ή σε περιοχές με αυξημένο στεγαστικό κόστος,

ή σε περιοχές με αυξημένο στεγαστικό κόστος, θεσμοθέτηση διετών μεταλυκειακών προγραμμάτων τεχνικής κατάρτισης,

αναβάθμιση της τεχνικής εκπαίδευσης σε συνεργασία με τους παραγωγικούς φορείς κάθε περιοχής,

δημιουργία ξεχωριστού Υπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με διαχωρισμό του σημερινού Υπουργείου Παιδείας.

Κριτική στην κυβέρνηση

Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε και στην κατάργηση της Νομικής Σχολής στην Πάτρα το 2019, σημειώνοντας ότι η τότε απόφαση αιτιολογήθηκε με το επιχείρημα πως «δεν χωρούν τέσσερις νομικές σχολές», ενώ σήμερα ιδρύονται τρεις ιδιωτικές νομικές σχολές.

«Μία δημόσια Νομική Σχολή δεν χωρούσε, τρεις ιδιωτικές χωράνε. Αυτή είναι η υποκρισία τους, αυτή είναι η φιλοσοφία τους. Οτιδήποτε έχει κοινωνικό όφελος καταργείται. Οτιδήποτε έχει ιδιωτικό κέρδος ευνοείται», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, έκανε λόγο για «μισθούς αναξιοπρέπειας και ντροπής» για τους εκπαιδευτικούς, υποστηρίζοντας ότι η ενίσχυση της δημόσιας εκπαίδευσης αποτελεί βασική προτεραιότητα του κόμματός του.