Τσίπρας: Μου καταλογίζουν πολλά, αλλά κανείς ανεντιμότητα

Την πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη μετά την ίδρυση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξηςπαραχώρησε ο Αλέξης Τσίπρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha TV και στον Αντώνη Σρόιτερ.

Ο επικεφαλής της ΕΛ.Α.Σ. δήλωσε ότι η ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό πολιτικό κενό που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια, εξηγώντας πως για μεγάλο χρονικό διάστημα κυριαρχούσε στο πολιτικό σκηνικό ένα μόνο κόμμα, γεγονός που, κατά την άποψή του, δεν λειτούργησε θετικά για το πολιτικό σύστημα, ενώ συνέβαλε στην ενίσχυση αλαζονικών συμπεριφορών από την πλευρά της κυβέρνησης.

Αναφερόμενος στον ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι «ο ιστορικός κύκλος του έχει κλείσει», ξεκαθαρίζοντας πως δεν επιχειρεί να επαναλάβει το ίδιο πολιτικό εγχείρημα, αλλά να ανοίξει έναν νέο κύκλο με τις ίδιες αξίες και αρχές, προσαρμοσμένες όμως σε μια διαφορετική πολιτική αντίληψη και στις ανάγκες της σημερινής εποχής. «Δεν έχω καμία επιδίωξη ή φιλοδοξία», είπε και πρόσθεσε: «Έχασα και έφυγα αλλά με το κεφάλι ψηλά, μπορώ να κυκλοφορήσω στον δρόμο. Μου καταλογίζουν πολλά, αλλά κανείς δεν μου καταλογίζει ανεντιμότητα. Δεν είναι στόχος μου να επιστρέψω για να κάνω τον αρχηγό. Στόχος είναι να είμαι χρήσιμος στη χώρα που ασφυκτιά σήμερα».

Παράλληλα, σημείωσε ότι η ανταπόκριση των πολιτών στο νέο εγχείρημα είναι ιδιαίτερα μεγάλη, υπογραμμίζοντας πως μέσα σε μόλις 26 ημέρες από την ίδρυσή της η ΕΛ.Α.Σ. αριθμεί ήδη δεκάδες χιλιάδες μέλη. Όπως είπε, το γεγονός αυτό αποτελεί «δήλωση κυβερνησιμότητας» και δείχνει ότι υπάρχει κοινωνική ανάγκη για μια νέα πολιτική πρόταση.

«Δεν επέστρεψα στην ενεργό πολιτική δράση για να καταγράφω ποσοστά», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «θέλω να είμαι χρήσιμος σε μία δημοκρατία για τον τόπο, θέλουμε να είμαστε κυβερνώσα αριστερά και όχι αριστερά της διαμαρτυρίας».

«Ρεζερβέ θέσεις δεν υπάρχουν»

Απευθυνόμενος στα στελέχη και τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που θέλουν να ενταχθούν στην ΕΛΑΣ ο Αλέξης Τσίπρας ήταν ξεκάθαρος ότι δεν αποκλείεται κανείς αλλά ούτε προκρατημένες θέσεις υπάρχουν για κανέναν. «Ρεζερβέ θέσεις δεν υπάρχουν» είπε σε άλλο σημείο της συνέντευξής του και πρόσθεσε ότι οι αποφάσεις για το ποιοι θα είναι υποψήφιοι βουλευτές θα ληφθούν από τα συλλογικά όργανα.

Ερωτηθείς για το εάν έχει μιλήσει με τον Σωκράτη Φάμελλο, απέφυγε να το αποκαλύψει λέγοντας: «Τα κινητά μου είναι ανοικτά οι κοινωνικές μου επαφές ανοικτές. Δεν κρατώ καμία κακία σέβομαι συλλογικές διαδικασίες και πρόσωπα».

Ο κ. Τσίπρας ήταν κατηγορηματικός ότι ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει, ενώ σχολίασε πως «εγώ είμαι εδώ προκειμένου να μιλήσω για τα προβλήματα της κοινωνίας και όχι για τα προβλήματα του κ. Πολάκη με τον ΣΥΡΙΖΑ».

Ο κ. Τσίπρας ερωτήθηκε για το εάν θα συνεργαστεί με τον ΣΥΡΙΖΑ και έδωσε μια γενικότερη απάντηση σε σχέση με προεκλογικές και μετεκλογικές συνεργασίες . «Εμείς ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό κενό» είπε αρχικά προσθέτοντας πως οι υπάρχουσες πολιτικές δυνάμεις έχουν κλείσει τον κύκλο τους. «Εμείς εάν βγούμε πρώτο κόμμα θα επιδιώξουμε σχηματισμό κυβέρνησης στη βάση του προγράμματός μας. Αν αυτό δεν συμβεί θα πάμε δεύτερες εκλογές» ξεκαθάρισε.

Ερωτηθείς για τις δηλώσεις στελεχών της ΕΛΑΣ σε ό,τι αφορά την αύξηση της φορολογίας ο κ. Τσίπρας δήλωσε: «Δεν υπάρχει λόγος για νέα φορολογία. Υπεραποδίδει γύρω στα 6 δισ. ευρώ η οικονομία χωρίς να φορολογηθούν ούτε μεσαία, ούτε χαμηλά ακόμη και ούτε τα υψηλά εισοδήματα. Ωστόσο απαιτείται δικαιοσύνη και αναδιανομή από τους ισχυρούς στην κοινωνία. Δεν θα γίνει με φορολόγηση της πισίνας σας, ούτε του γρήγορου σκάφους. Με πατριωτική εισφορά που θα αφορά το 1% τους πάρα πολύ πλούσιους και επιχειρήσεις» σημείωσε παραπέμποντας για εξειδίκευση στην επικείμενη ΔΕΘ.

Μίλησε επίσης για τρεις άξονες πάνω στους οποίους κινείται η οικονομική πολιτική της ΕΛΑΣ: Η δημιουργία ενός Εθνικού Ταμείου Ανάπτυξης, η αλλαγή του μείγματος της φορολογικής πολιτικής και η πάταξη της διαφθοράς.

Ο κ. Τσίπρας τάχθηκε επίσης υπέρ της αύξησης των μισθών για γιατρούς, δασκάλους, και νοσηλευτές οι οποίοι όπως είπε παίρνουν μισθούς αναξιοπρέπειας.