Τσιπρας κατά ΕΡΤ: Μόνο στα καθεστώτα η δημόσια τηλεόραση λογοκρίνει

«Με έκπληξη σήμερα διαπιστώσαμε ότι η ΕΡΤ που συνήθως μοιράζει στα υπόλοιπα ΜΜΕ τις δηλώσεις και ομιλίες των πολιτικών αρχηγών, φρόντισε να ‘’κόψει’’ από την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στη Πρέβεζα το σχετικό απόσπασμα όπου απαντούσε στην αναφορά του κου Μητσοτάκη ότι ο πρώην πρωθυπουργός θέλει να τον βάλει φυλακή» αναφέρει η ανακοίνωση της Αμαλίας και διερωτάται γιατί.

Το ερώτημα σύμφωνα με την ΕΛ.Α.Σ. είναι αν «στερείται ενδιαφέροντος η απάντηση του πρώην πρωθυπουργού σε μια τόσο αιχμηρή τοποθέτηση του νυν πρωθυπουργού εναντίον του ή μήπως αυτό αποφάσισε η κυβερνητική προπαγάνδα».

«Σε κάθε περίπτωση μόνο στα καθεστώτα η δημόσια τηλεόραση λογοκρίνει και αποφασίζει τι θα παιχθεί και τι όχι στα ΜΜΕ από τις ομιλίες πολιτικών αρχηγών. Και αυτό είναι άλλο ένα θλιβερό επεισόδιο στην ΕΡΤ της εποχής Μητσοτάκη» καταλήγει η ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα.