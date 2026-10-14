Τσίπρας: Ήρθα να ενώσω τον προοδευτικό κόσμο για να ανακτήσουμε τη διακυβέρνηση της χώρας

Ο Αλέξης Τσίπρας προχώρησε σε αναδημοσίευση αποσπάσματος της πρόσφατης συνέντευξής του στο Κρήτη TV, προτάσσοντας τις θέσεις της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, γύρω από τον ρόλο της δημιουργίας του νέου του κόμματος. Θέλοντας να δώσει τη δική του εκδοχή στο κλίμα που έχει δημιουργηθεί το τελευταίο διάστημα στον κεντροαριστερό χώρο, ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. επισημαίνει πως «Ήρθα να ενώσω τον προοδευτικό κόσμο για να ανακτήσουμε τη διακυβέρνηση της χώρας»:

«Ο τόπος και το πολιτικό σύστημα και η δημοκρατία μας, για να μπορέσει να λειτουργήσει, πρέπει να έχει, όχι μονάχα έναν πόλο και διάφορους συμπληρωματικούς που συζητάνε πότε και αν θα συνεργαστούν με τον έναν πόλο.

Ένα σύστημα δημοκρατικό για να λειτουργήσει πρέπει να έχει δυο πόλους, δυο ισχυρούς πόλους και εμείς ήρθαμε για να ανασυγκροτήσουμε τον πόλο της προοδευτικής παράταξης.

Για να είναι η προοδευτική παράταξη ισχυρή στον τόπο μας και να κοιτάει στα μάτια τη συντηρητική παράταξη. Να διεκδικεί την εναλλαγή στην εξουσία. Γιατί αυτό είναι δημοκρατία, όταν κάποιες κυβερνήσεις κάθονται για τρίτη και τέταρτη τετραετία, αυτό ξέρετε, όχι μόνο αυξάνει την αλαζονεία, αλλά δημιουργεί ένα συστημικό πλέγμα, ένα καθεστωτικό πλέγμα.

Καμία δημοκρατία δεν μπορεί να λειτουργήσει με καθεστωτικές λογικές και αντιλήψεις. Ήρθαμε λοιπόν εδώ για να φτιάξουμε ένα σχήμα μακράς πνοής, μια ισχυρή προοδευτική παράταξη.

Ήρθα εδώ όχι για να διχάσω, αλλά για να ενώσω τον προοδευτικό κόσμο. Γι’ αυτό με βλέπετε όχι δεν θα μπω στον πειρασμό να είμαι διχαστικός, ήρθα για να ενώσω τον προοδευτικό κόσμο, γιατί πιστεύω, ιδιαίτερα τώρα που περνάμε κρίσεις, ιδιαίτερα τώρα που οι ανισότητες διευρύνονται, η προοδευτική παράταξη πρέπει να είναι ισχυρή και θα ωφελήσει τη μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων αν καταφέρει να ανακτήσει τη διακυβέρνηση της χώρας».