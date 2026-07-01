ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας για θάνατο Βάγιας Νέστορα: Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία

από Team MyPortal.gr
Δημοσιεύθηκε από Team MyPortal.gr
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Τον αποτροπιασμό του για τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, εκφράζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας.

Όπως επισημαίνει, «η τραγική απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής από μια εγκληματική εμπρηστική επίθεση μας συγκλονίζει όλους».

Ο Αλέξης Τσίπρας εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην κόρη της Αφροδίτη, στους αγαπημένους της ανθρώπους και στην παράταξη της ΝΔ.

«Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία. Η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατη αξία και η υπεράσπιση της αποτελεί κοινή υποχρέωση όλων μας», καταλήγει.

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