Τσίπρας για Ρούμπιο: Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ παρουσιάζεται σαν Πόντιος Πιλάτος

Τον προβληματισμό του για τις δηλώσεις του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για το θέμα του καλωδίου εξέφρασε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας , καθώς όπως ανέφερε παρουσιάστηκε σαν «Πόντιος Πιλάτος».

«Εδώ μιλάμε για ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας, σύμφωνα με τη σύμβαση της θάλασσας, το διεθνές δίκαιο δηλαδή, δεν υπάρχει καμία υποχρέωση, μια χώρα να ζητάει την άδεια άλλης χώρας, ακόμα κι αν περνούσε από την υφαλοκρηπίδα της. Και άκουσα από τον υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών να λέει ότι είναι ένα ζήτημα που δεν αφορά μονάχα την Ελλάδα, αφορά και άλλες χώρες, και θα τα συζητήσουμε κατ’ ιδίαν. Περίπου μου φάνηκε σαν ”λύστε το πρόβλημα, Πόντιος Πιλάτος, δεν παίρνω θέση”», τόνισε ο κ. Τσίπρας μιλώντας σε συνέδριο της εφημερίδας «Το Βήμα».

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ πρόσθεσε πως το ζήτημα αυτών των επισκέψεων δεν είναι μονάχα οι φωτογραφίες και οι ωραίες ομιλίες, είναι και το τι πραγματικά κερδίζει η χώρα.

«Μακάρι να πέφτω έξω, αλλά φοβάμαι ότι αυτοί που θα κερδίσουν είναι οι ΗΠΑ που μάλλον επιδιώκουν την αγορά νέων εξοπλιστικών προγραμμάτων από την Ελλάδα, μακάρι λέω να πέφτω έξω, αλλά εγώ θα περίμενα σήμερα μια ουσιαστική δήλωση στήριξης του διεθνούς δικαίου και το αναφέρω το δικαιώματος της χώρας να προχωρήσει στην υλοποίηση του διεθνούς δικαίου υπερασπίζοντας τα συμφέροντά τους», σημείωσε.

Το πνεύμα της Πνύκας δεν συνάδει με την αντίληψη του «δίκαιου του ισχυρού»

Σχολιάζοντας το γεγονός ότι ο Μάρκο Ρούμπι θα μιλήσει στην Πνύκα, ο Αλέξης Τσίπρας ανέφερε: «Αν δεν κάνω λάθος, μόνο μια φορά, το 1959, δόθηκε η δυνατότητα σε υπουργό ξένης κυβέρνησης να μιλήσει στη Πνύκα. Τον Γάλλο υπουργό Πολιτισμού τότε. Επί των ημερών μου είχα προσκαλέσει τον Γάλλο πρόεδρο, τον Μακρόν, να μιλήσει στη Πνύκα. Ήταν να μιλήσει και ο Ομπάμα, για λόγους ασφαλείας επέλεξε να πάει στο Νιάρχος».

Τόνισε ότι «προφανώς η Πνύκα έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, και θα ήθελα σήμερα να δω αν ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών θα εκφωνήσει μια ομιλία που θα λάβει υπόψη την ιδιαιτερότητα του σημείου, τον συμβολισμό αυτού του τοπόσημου. Η Ελλάδα είναι η γενέτειρα της δημοκρατίας, μην το ξεχνάμε, και η δημοκρατία απειλείται από την άνοδο της ακροδεξιάς και από μια ακραία λογική, ακραία αντίληψη, για το “δίκαιο του ισχυρού”. Νομίζω ότι το πνεύμα της Πνύκας δεν συνάδει με την αντίληψη του “δίκαιου του ισχυρού”.

Δεν λέω ότι κακώς παραχωρήθηκε, λέω ότι είναι μια, αν θέλετε, παρακινδυνευμένη απόφαση, πολύ τολμηρή απόφαση, δεδομένου ότι γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι το κίνημα MAGA που εκπροσωπεί, ο σημερινός πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, κατά καιρούς είχε τοποθετήσεις οι οποίες ήταν απολύτως οριακές σε σχέση με το θέμα της δημοκρατίας και των κυριότητας. Δεν συνάδει η δημοκρατία με την είσοδο στο Καπιτώλιο. Άρα, βεβαίως, αν ο υπουργός Εξωτερικών μείνει αμιγώς στη θέση και στον ρόλο του ως υπουργός Εξωτερικών και δεν κάνει μια ιδεολογικά φορτισμένη τοποθέτηση, προφανώς δεν θα υπάρχει ζήτημα. Αν όμως συμβεί το αντίθετο, νομίζω ότι είναι μια τολμηρή επιλογή της κυβέρνησης που θα τη χρεωθεί».