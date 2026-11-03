Τσίπρας: Διακυβεύεται η ίδια η ύπαρξη του ΕΣΥ, η κατάρρευσή του είναι πολιτική επιλογή της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Η κατάρρευση του ΕΣΥ είναι πολιτική επιλογή της κυβέρνησης Μητσοτάκη, υποστήριξε ο Αλέξης Τσίπρας με ανάρτησή του στο X, μετά την επίσκεψή του στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου συναντήθηκε με υγειονομικούς, ασθενείς και συγγενείς. «Διακυβεύεται η ίδια η ύπαρξη του ΕΣΥ», τόνισε.
Ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρθηκε στους υγειονομικούς ως «ήρωες που με προσωπικό κόστος και αυτοθυσία “κρατάνε Θερμοπύλες”». Μετέφερε και μαρτυρίες από το νοσοκομείο: ασθενείς και συγγενείς που ζητούν «να φτιάξεις τα νοσοκομεία» και λένε ότι «δεν έχουμε γιατρούς», μια μαία με τριάντα χρόνια υπηρεσίας που μιλά για «μεγάλη απογοήτευση» στο νοσηλευτικό και μαιευτικό προσωπικό, και την περιγραφή των καρκινοπαθών, που, όπως ανέφερε, «ζουν πραγματικά έναν Γολγοθά» από τη διάγνωση μέχρι την έναρξη της θεραπείας.
Η κριτική στην κυβέρνηση και στον Άδωνι Γεωργιάδη
Ο κ. Τσίπρας υποστήριξε ότι «η απαξία αυτής της κυβέρνησης για το ΕΣΥ» αποτυπώνεται στο γεγονός ότι για τρία χρόνιααρμόδιος υπουργός είναι ο Άδωνις Γεωργιάδης. Τον χαρακτήρισε «εξαιρετικά ικανό για να δίνει show» και, κάνοντας αναφορά στο παρελθόν του ως τηλεπώλη, είπε ότι «ξέρει από επικοινωνία», αλλά «η ουσία είναι ότι το ΕΣΥ καταρρέει».
Όπως σημείωσε, αυτό «δεν δικαιολογείται», καθώς η χώρα βρίσκεται οκτώ χρόνια έξω από τα μνημόνια, ενώ «παρά την κρίση καταφέραμε και κρατήσαμε όρθιο το ΕΣΥ». Υπενθύμισε ότι στην πανδημία «πείστηκε και ο πιο δύσπιστος για τη σημασία ύπαρξης εθνικού δημόσιου συστήματος υγείας». Έκανε λόγο και για «πρωτοφανή» αύξηση των ιδιωτικών δαπανών για την υγεία τα τελευταία εφτά χρόνια.
Οι προτάσεις
Ο κ. Τσίπρας υπενθύμισε ότι στη ΔΕΘ τον Σεπτέμβριοείχε ανακοινώσει ως άμεση προτεραιότητα μισθολογική αύξηση 500 ευρώ για τους υγειονομικούς, «διότι αν δεν ξεκινήσεις από αυτούς που από το υστέρημά τους κρατάνε όρθιο το Σύστημα, δεν μπορείς να καταφέρεις τίποτα».
Η πρότασή του περιλαμβάνει:
- Αύξηση 500 ευρώ σε γιατρούς και νοσηλευτές άμεσα
- Ένταξη των νοσηλευτών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα
- Δωρεάν απογευματινά ιατρεία και χειρουργεία στα δημόσια νοσοκομεία
- Νέο Υγειονομικό Χάρτη και ισχυρή πρωτοβάθμια φροντίδα
Κλείνοντας, ο κ. Τσίπρας υποστήριξε ότι δεν θα μπορέσει να ανασυσταθεί το ΕΣΥ «αν δεν πάμε σε τέτοιες τομές, αν δεν συγκρουστούμε με τα συμφέροντα που θέλουν υποστελεχωμένο και απαξιωμένο ΕΣΥ». «Όταν λίγοι κερδίζουν πολλά, οι πολλοί χάνουν τη δυνατότητα να ζουν με αξιοπρέπεια», κατέληξε.
Διακυβεύεται η ίδια η ύπαρξη του ΕΣΥ με την κυβέρνηση Μητσοτάκη Στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας συνάντησα υγειονομικούς, τους ήρωες που με προσωπικό κόστος και αυτοθυσία «κρατάνε Θερμοπύλες». Ασθενείς και συγγενείς στην αναμονή. «Σε περιμένουμε να φτιάξεις τα νοσοκομεία. Να έχουμε γιατρούς. Δεν έχουμε γιατρούς». Το Εθνικό Σύστημα Υγείας καταρρέει. Όμως η απαξία αυτής της κυβέρνησης για το ΕΣΥ και η έγνοια που έχει ο Μητσοτάκης για το δημόσιο σύστημα υγείας αποτυπώνεται και μόνο στο γεγονός ότι τρία χρόνια τώρα έχει επιλεχθεί ως αρμόδιος υπουργός ο Αδωνις Γεωργιάδης. Γιατί μπορεί ο άνθρωπος να είναι εξαιρετικά ικανός για να δίνει show, να δημιουργεί και να κατευνάζει εντάσεις, να δημιουργεί εχθρούς και να λέει εξυπνακισμούς περί «αριστερής μιζέριας», ήταν άλλωστε τηλεπωλητής και ξέρει από επικοινωνία, αλλά η ουσία είναι ότι το ΕΣΥ καταρρέει. Και δεν δικαιολογείται αυτό, δεδομένου ότι είμαστε οκτώ χρόνια έξω από τα μνημόνια, που παρά την κρίση καταφέραμε και κρατήσαμε όρθιο το ΕΣΥ, ενώ στην πανδημία πείστηκε και ο πιο δύσπιστος για τη σημασία ύπαρξης εθνικού δημόσιου συστήματος υγείας. Είναι λοιπόν σαφές ότι η κατάρρευση του ΕΣΥ είναι πολιτική επιλογή της κυβέρνησης Μητσοτάκη. «Είμαι μαία, δουλεύω τριάντα χρόνια στο νοσοκομείο. Αυτό που θέλω να πω για το νοσηλευτικό και το μαιευτικό προσωπικό είναι ότι υπάρχει μεγάλη απογοήτευση». Τον Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ είπα ότι δεδομένου του δημοσιονομικού χώρου άμεση προτεραιότητά μας είναι η μισθολογική αύξηση 500 ευρώ για τους υγειονομικούς. Διότι αν δεν ξεκινήσεις από αυτούς που από το υστέρημά τους κρατάνε όρθιο το Σύστημα, δεν μπορείς να καταφέρεις τίποτα. «Οι καρκινοπαθείς ζουν πραγματικά έναν Γολγοθά. Από τη στιγμή που θα γίνει η διάγνωση μέχρι τη στιγμή που θα ξεκινήσει η θεραπεία». Η αύξηση των ιδιωτικών δαπανών για την υγεία τα τελευταία εφτά χρόνια είναι πρωτοφανής, όπως ακριβώς είναι και η απαξίωση του δημοσίου συνολικά και του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Η πρότασή μας είναι καθαρή: – 500 ευρώ αύξηση σε γιατρούς και νοσηλευτές άμεσα -Ένταξη των νοσηλευτών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα – Δωρεάν απογευματινά ιατρεία και χειρουργεία στα δημόσια νοσοκομεία – Νέος Υγειονομικός Χάρτης και ισχυρή πρωτοβάθμια φροντίδα Γιατί αυτό που διακυβεύεται σήμερα είναι η ίδια η ύπαρξη του ΕΣΥ. Δεν θα μπορέσουμε να ανασυστήσουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, αν δεν πάμε σε τέτοιες τομές, αν δεν συγκρουστούμε με τα συμφέροντα που θέλουν υποστελεχωμένο και απαξιωμένο ΕΣΥ. Γιατί όταν λίγοι κερδίζουν πολλά, οι πολλοί χάνουν τη δυνατότητα να ζουν με αξιοπρέπεια.
— Αλέξης Τσίπρας – Alexis Tsipras (@atsipras) November 3, 2026