Τσίπρας: Διακυβεύεται η ίδια η ύπαρξη του ΕΣΥ, η κατάρρευσή του είναι πολιτική επιλογή της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Η κατάρρευση του ΕΣΥ είναι πολιτική επιλογή της κυβέρνησης Μητσοτάκη, υποστήριξε ο Αλέξης Τσίπρας με ανάρτησή του στο X, μετά την επίσκεψή του στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου συναντήθηκε με υγειονομικούς, ασθενείς και συγγενείς. «Διακυβεύεται η ίδια η ύπαρξη του ΕΣΥ», τόνισε.

Ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρθηκε στους υγειονομικούς ως «ήρωες που με προσωπικό κόστος και αυτοθυσία “κρατάνε Θερμοπύλες”». Μετέφερε και μαρτυρίες από το νοσοκομείο: ασθενείς και συγγενείς που ζητούν «να φτιάξεις τα νοσοκομεία» και λένε ότι «δεν έχουμε γιατρούς», μια μαία με τριάντα χρόνια υπηρεσίας που μιλά για «μεγάλη απογοήτευση» στο νοσηλευτικό και μαιευτικό προσωπικό, και την περιγραφή των καρκινοπαθών, που, όπως ανέφερε, «ζουν πραγματικά έναν Γολγοθά» από τη διάγνωση μέχρι την έναρξη της θεραπείας.

Η κριτική στην κυβέρνηση και στον Άδωνι Γεωργιάδη

Ο κ. Τσίπρας υποστήριξε ότι «η απαξία αυτής της κυβέρνησης για το ΕΣΥ» αποτυπώνεται στο γεγονός ότι για τρία χρόνιααρμόδιος υπουργός είναι ο Άδωνις Γεωργιάδης. Τον χαρακτήρισε «εξαιρετικά ικανό για να δίνει show» και, κάνοντας αναφορά στο παρελθόν του ως τηλεπώλη, είπε ότι «ξέρει από επικοινωνία», αλλά «η ουσία είναι ότι το ΕΣΥ καταρρέει».

Όπως σημείωσε, αυτό «δεν δικαιολογείται», καθώς η χώρα βρίσκεται οκτώ χρόνια έξω από τα μνημόνια, ενώ «παρά την κρίση καταφέραμε και κρατήσαμε όρθιο το ΕΣΥ». Υπενθύμισε ότι στην πανδημία «πείστηκε και ο πιο δύσπιστος για τη σημασία ύπαρξης εθνικού δημόσιου συστήματος υγείας». Έκανε λόγο και για «πρωτοφανή» αύξηση των ιδιωτικών δαπανών για την υγεία τα τελευταία εφτά χρόνια.

Οι προτάσεις

Ο κ. Τσίπρας υπενθύμισε ότι στη ΔΕΘ τον Σεπτέμβριοείχε ανακοινώσει ως άμεση προτεραιότητα μισθολογική αύξηση 500 ευρώ για τους υγειονομικούς, «διότι αν δεν ξεκινήσεις από αυτούς που από το υστέρημά τους κρατάνε όρθιο το Σύστημα, δεν μπορείς να καταφέρεις τίποτα».

Η πρότασή του περιλαμβάνει:

Αύξηση 500 ευρώ σε γιατρούς και νοσηλευτές άμεσα

Ένταξη των νοσηλευτών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα

Δωρεάν απογευματινά ιατρεία και χειρουργεία στα δημόσια νοσοκομεία

στα δημόσια νοσοκομεία Νέο Υγειονομικό Χάρτη και ισχυρή πρωτοβάθμια φροντίδα

Κλείνοντας, ο κ. Τσίπρας υποστήριξε ότι δεν θα μπορέσει να ανασυσταθεί το ΕΣΥ «αν δεν πάμε σε τέτοιες τομές, αν δεν συγκρουστούμε με τα συμφέροντα που θέλουν υποστελεχωμένο και απαξιωμένο ΕΣΥ». «Όταν λίγοι κερδίζουν πολλά, οι πολλοί χάνουν τη δυνατότητα να ζουν με αξιοπρέπεια», κατέληξε.