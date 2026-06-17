Τσίπρας από Κύπρο: «Δεν πάμε στις εκλογές να καταμετρήσουμε δυνάμεις, αλλά να νικήσουμε»

Τον στόχο της νίκης στις επερχόμενες εκλογές, έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας, από την Κύπρο, όπου πραγματοποιείται η 3η Διεθνής Διάσκεψη του Ινστιτούτου του πρώην πρωθυπουργού (ΙΝΑΤ), λέγοντας χαρακτηριστικά, ότι «δεν πάμε στις εκλογές να καταμετρήσουμε δυνάμεις αλλά να νικήσουμε στις εκλογές και φέρουμε αλλαγή πολιτικής».

«Δεν θα είναι ένας περίπατος για τον κύριο Μητσοτάκη, όπως υπολόγιζε πριν από τις 26 Μαΐου. Θα είναι μια αναμέτρηση, η οποία θα είναι ντέρμπι», σημείωσε ο Αλέξης Τσίπρας. «Εμείς πάμε όχι για να καταγράψουμε δυνάμεις και να διαμαρτυρηθούμε. Πάμε για να διεκδικήσουμε την ψήφο των πολιτών, να καταφέρουμε την συσπείρωση και τη συμπαράταξη προοδευτικών δημοκρατικών πολιτών στα ψηφοδέλτιά μας, για να νικήσουμε τις εκλογές και να φέρουμε την αλλαγή της πολιτικής, προφανώς και την πολιτική αλλαγή», τόνισε.

«Θέλουμε να εκπροσωπήσουμε τις δυνάμεις της εργασίας, τους μη βολεμένους, προς όφελος της συντριπτικής πλειοψηφίας της κοινωνίας» είπε, σημειώνοντας ότι «ο συνδυασμός της εμπειρίας, της κυβερνητικής εμπειρίας, με την ανιδιοτέλεια, με την εθελοντική δουλειά, την προσπάθεια να δημιουργήσουμε κάτι καινούργιο μπορεί να δώσει μια νέα ελπίδα και μια προοπτική, αυτό κομίζω».

«Δεν έχει κανένα νόημα να κάνουμε rebranding στις αξίες μας που είναι η κοινωνική δικαιοσύνη, η ισότητα, η ειρήνη», σημείωσε ο πρώην πρωθυπουργός, λέγοντας ότι «το θέμα είναι στο πώς θα επικοινωνήσουμε στον κόσμο για να τον πείσουμε ότι προστατεύοντας τους πιο αδύναμους παλεύοντας ενάντια στις ανισότητες παλεύοντας για την ειρήνη δημιουργώντας ένα πλαίσιο προστασίας των πιο αδύναμων μπορούμε να έχουμε όφελος για όλη την κοινωνία».

«Το θέμα είναι στο πώς θα επικοινωνήσουμε στον κόσμο για να τον πείσουμε ότι προστατεύοντας τους πιο αδύναμους, παλεύοντας ενάντια στις ανισότητες, παλεύοντας για την ειρήνη, δημιουργώντας ένα πλαίσιο προστασίας των πιο αδύναμων μπορούμε να έχουμε όφελος για όλη την κοινωνία» είπε ο πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος τόνισε πως «δεν είναι λαϊκισμός η λαϊκότητα, να ενδιαφέρεσαι για τα λαϊκά προβλήματα, να προσπαθείς να βρεις λύσεις για τα προβλήματα. Δεν είναι αυτό λαϊκισμός».