Τσίπρας από Καρδίτσα: «Τα λεφτά εμείς θα τα βρούμε στην εντιμότητά μας»

Επίθεση στην κυβέρνηση για τις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και των Τεμπών εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας από τον Παλαμά Καρδίτσας.

Σε συζήτηση που είχε με κατοίκους διαβεβαίωσε εν πρώτοις για την απόφαση που έχει πάρει, να συγκρουσθεί με τα «μεγάλα συμφέροντα».

Ζητώντας, όμως, από τους συνομιλητές του να μην πιστεύουν εκείνους που υπόσχονται λύσεις χωρίς να στενοχωρούν κανέναν, αντέτεινε ότι η ΕΛΑΣ θα υποχρεώσει τους ισχυρούς «να βάλουν το χέρι στην τσέπη» και μέσω της εισφοράς από το 1% των πιο πλούσιων συμπολιτών μας δεσμεύθηκε ότι θα χρηματοδοτηθούν σχολεία, δημόσια νοσοκομεία, το κοινωνικό κράτος εν γένει, οι συντάξεις στους συνταξιούχους.

«Όργιο διαπλοκής και διαφθοράς»

Παράλληλα, «τα λεφτά εμείς θα τα βρούμε στην εντιμότητα μας. Διότι εμείς δεν πρόκειται να συνεχίσουμε αυτό το πάρτι της διαφθοράς, το όργιο της διαπλοκής και της διαφθοράς που ποτέ άλλοτε δεν είχε η χώρα όπως έχει σήμερα, εμείς δεν θα έχουμε 20 δισεκατομμύρια σε απευθείας αναθέσεις και κλειστούς διαγωνισμούς, όπως κάνουν σήμερα», δήλωσε επίσης.

Εστιάζοντας εν συνεχεία στο πρόβλημα με την ευλογιά των αιγοπροβάτων, ο πρώην πρωθυπουργός κατήγγειλε ότι «αν προχωρούσαν στον εμβολιασμό, θα ήταν αναγκασμένοι να καταγράψουν το ζωικό κεφάλαιο που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλία και σε όλη την Ελλάδα. Και αν καταγραφόταν το ζωικό κεφάλαιο θα φαινόταν ότι δεν έχουμε 82.000 παραγωγούς. Διότι αυτοί οι οποίοι μπορούν να αποδείξουν ότι παράγουν κρέας και γάλα είναι μόλις 40.000, δεν έχουμε 15 – 17 εκατομμύρια αιγοπρόβατα που δηλώνονται για τις επιδοτήσεις, αλλά έχουμε τα μισά».

«Θα φαινόταν ότι στην Κρήτη που περιόδευσα την προηγούμενη εβδομάδα, δεν έχουμε οχτώ εκατομμύρια πρόβατα – αιγοπρόβατα. Διότι αν τα είχαμε, δεν θα μπορούσαμε να κυκλοφορήσουμε. Θα σκουντουφλάγαμε επάνω τους και θα φαινόταν όλο αυτό το σύστημα της διαπλοκής και της λαμογιάς με τις δηλώσεις σε όλη την Ελλάδα εκτάσεων. Αυτό το σύστημα το έστησε ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Αυγενάκη για να δημιουργήσουν ένα πελατειακό σύστημα εξαγοράς συνειδήσεων αλλά και διασπάθισης των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων, δηλαδή του δημόσιου πλούτου», υποστήριξε επίσης.

Κρατικό έγκλημα τα Τέμπη

Αλλάζοντας θέμα, ακολούθως, ο πρόεδρος της Συμπαράταξης είπε για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, ότι ο υπουργός Δικαιοσύνης Γ. Φλωρίδης «έπρεπε έχει να πάει σπίτι του, όταν είπε με ύφος χιλίων καρδιναλίων σε όλη την ελληνική κοινωνία ότι είναι για τα μπάζα».

Και προσέθεσε: «Χαίρομαι όταν οι νέοι άνθρωποι έχουν ριζοσπαστικό λόγο. Κρατικό έγκλημα είναι. Δεν είναι ιδιωτικό».

Τέλος, ο Αλ. Τσίπρας χαρακτήρισε «υπαρξιακή» ανάγκη για τη χώρα, τη στήριξη της περιφέρειας.

Απόφαση μας να συγκρουστούμε με τα συμφέροντα

«Όποιος σας λέει ότι έχει έτοιμες λύσεις και προτάσεις που θα λύσουν τα προβλήματα ως δια μαγείας χωρίς να στεναχωρεί κανέναν, σας λέει ψέματα; Δεν υπάρχει πουθενά στη ζωή η δυνατότητα να βρεθούν λύσεις και κυρίως να βρεθούν πόροι χωρίς να γίνει αυτό που εμείς ονομάζουμε αναδιανομή. Όταν κάποιος κερδίζει, κάποιοι χάνουν. Στην επταετία Μητσοτάκη κερδίζουν οι ισχυροί και χάνει η μεγάλη πλειοψηφία. Εμείς λοιπόν λέμε, ότι ήρθε η ώρα να στεναχωρηθούν κάποιοι πολύ ισχυροί και να σταματήσουν να κερδίζουν, όσα κερδίζουν».

«Για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Όποιος σας λέει ότι θα δώσει δυνατότητες, χρήματα, παροχές και θα τα βρει, από πού; Από κάπου πρέπει να τα βρει. Βεβαίως από μια αναπτυξιακή προοπτική που πρέπει να έχει η χώρα. Ναι, αλλά οι ισχυροί αυτού του τόπου πρέπει να βάλουν το χέρι στην τσέπη. Εμείς λοιπόν δεν κοροϊδεύουμε τον ελληνικό λαό. Του λέμε την αλήθεια. Του λέμε ότι υπάρχουν δυσκολίες. Ναι, αλλά δεν μπορεί να συνεχίζουν και να διευρύνονται οι ανισότητες. Δεν μπορεί σε αυτή τη χώρα οι πλούσιοι να γίνονται πολλοί πλουσιότεροι και οι φτωχοί να γίνονται φτωχότεροι».

Άρα λοιπόν, όταν βγαίνουμε και λέμε ότι το 1% των πιο πλούσιων συμπολιτών μας θα πρέπει να βάλει το χέρι στην τσέπη για να χρηματοδοτήσει τη δυνατότητα σε αυτόν τον τόπο να έχουμε σχολεία, να έχουμε δημόσια νοσοκομεία, να έχουμε κοινωνικό κράτος, να έχουμε παροχές, να έχουμε συντάξεις στους συνταξιούχους. Όταν το λέμε αυτό ξέρουμε τι λέμε. Αλλιώς δεν υπάρχει η δυνατότητα να έχουμε και συντάξεις και μισθούς και παροχές και να μη φορολογήσουμε το μεγάλο πλούτο. Εμείς λοιπόν θέλω να το βάλετε καλά στο μυαλό σας αυτό. Δεν θα έρθουμε να κάνουμε έναν περίπατο στο δάσος. Θα έρθουμε να συγκρουστούμε με τα μεγάλα συμφέροντα. Αυτή είναι η απόφασή μας.