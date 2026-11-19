Για την ανάγκη διαμόρφωσης ενός νέου παραγωγικού μοντέλου για τη χώρα μίλησε, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, σε συνέντευξή του στη «Naftemporiki TV», στο πλαίσιο της συμμετοχής του, χθες, στο 5ο Οικονομικό Συνέδριο της εφημερίδας «Η Ναυτεμπορική».

Αρχικά, έκανε λόγο για μια «μεγάλη ευκαιρία που χάθηκε» τα τελευταία επτά χρόνια, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση, παρότι διέθετε τα απαραίτητα εργαλεία και τους πόρους, «δεν επιχείρησε, δεν σχεδίασε, δεν υλοποίησε την αλλαγή του παραγωγικού υποδείγματος».

«Καμιά οικονομία που βασίζεται μονάχα στον τριτογενή τομέα της παραγωγής και ειδικότερα στον τουρισμό και στο real estate, δεν μπορεί να έχει βάθος, δεν μπορεί να έχει ασφάλεια, δεν μπορεί να έχει προοπτική», τόνισε.

Αντιθέτως, όπως σημείωσε, «είναι λοιπόν αναγκαίο να ξαναμιλήσουμε για τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα της παραγωγής. Να μιλήσουμε για την ανάγκη μιας νέας βιομηχανικής πολιτικής και για τη στήριξη των ποιοτικών προϊόντων αγροδιατροφής που παράγει ο τόπος μας».

Στο σημείο αυτό, επανέλαβε το τρίπτυχο της ΕΛΑΣ: «Να παράγουμε περισσότερα σε αυτόν τον τόπο, να τα μοιράζουμε δικαιότερα, να μοιράζουμε με δικαιοσύνη και τις δυνατότητες και τα βάρη, ώστε να ζούμε καλύτερα». Όπως πρόσθεσε, «αυτή είναι η τρίτη πτυχή και νομίζω ότι αυτό είναι, θα έλεγε κανείς, η επιδίωξη που θα έπρεπε να έχουμε όλοι, να διεκδικούμε ζωή με προοπτική και όχι επιβίωση».

Η δημογραφική πρόκληση και το ανθρώπινο κεφάλαιο

Ερωτηθείς για τις μεγαλύτερες προκλήσεις της επόμενης δεκαετίας, ο Αλ. Τσίπρας στάθηκε στη γήρανση του πληθυσμού, επισημαίνοντας ότι «έχει πολύ σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις».

«Με αυτή την έννοια μιλάω για οικονομική πρόκληση. Η αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος και η δυνατότητα να αξιοποιήσουμε ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο της χώρας, που είναι το ανθρώπινο κεφάλαιο και ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι με πολύ σημαντικές γνώσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι κίνδυνοι για την ελληνική οικονομία

Σε ερώτηση για το κατά πόσον η ελληνική οικονομία είναι επαρκώς θωρακισμένη απέναντι σε μια νέα διεθνή οικονομική κρίση, ο Αλ. Τσίπρας υπενθύμισε ότι τον ίδιο όρο είχε χρησιμοποιήσει το 2009 ο τότε υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, λίγο πριν η χώρα οδηγηθεί στην κρίση.

«Και λίγο αργότερα οδηγηθήκαμε σε αυτή την πρωτοφανή κρίση. Μιας κυβέρνησης που τότε άφησε τη χώρα με έλλειμμα 15%, θυμίζω», σημείωσε.

Όπως υπογράμμισε, «θα ήταν λοιπόν όχι μόνο ατόπημα και λάθος, αλλά θα ήταν και άγνοια κινδύνου να μιλήσω για θωρακισμένη οικονομία σε ένα πλαίσιο που βλέπουμε την αλληλεπίδραση σε ένα πλαίσιο το οποίο δεν είναι σταθερό, σε ένα παγκόσμιο οικονομικό πλαίσιο αστάθειας και αβεβαιότητας».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις διαρθρωτικές αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας, τονίζοντας ότι, παρότι η χώρα βγήκε από την κρίση χρέους «χάρη στις θυσίες του ελληνικού λαού και εξαιτίας και της προσπάθειας που κάναμε», εξακολουθούν να υφίστανται σημαντικοί κίνδυνοι.

«Έχουμε ένα χρέος που παραμένει εξαιρετικά υψηλό. Έχουμε διαρθρωτικές αδυναμίες στην ελληνική οικονομία, έχουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας κατ’ επέκταση», επισήμανε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ