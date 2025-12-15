Τσιάρας: Καλούμε σε ουσιαστικό διάλογο τους αγρότες – Η κοινωνία περιμένει υπευθυνότητα

Στο πλαίσιο των αιτημάτων των αγροτών αναφέρθηκε ο Κώστας Τσιάρας την ώρα που ενισχύονται τα αγροτικά μπλόκα και οι κτηνοτρόφοι απειλούν να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κάλεσε άμεσα τους εκπροσώπους των αγροτών «σε ουσιαστικό διάλογο, προκειμένου να εξεταστούν τα επιμέρους ζητήματα».

«Όσο νωρίτερα γίνει τόσο καλύτερα, τόσο για εκείνους όσο και για τις υπόλοιπες κοινωνικές ομάδες με σεβασμό στις ανάγκες τους, αλλά και με επίγνωση των πραγματικών δυνατοτήτων της χώρας. Η κοινωνία περιμένει υπευθυνότητα τόσο από την κυβέρνηση όσο και από τους εκπροσώπους των αγροτών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Αντιμετωπίζουμε με απόλυτη σοβαρότητα τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου και πάντοτε προσπαθούμε να εξαντλούμε τα περιθώρια στήριξης με εθνικά κονδύλια και ευρωπαϊκούς πόρους. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ότι δεν υπάρχουν προβλήματα προς αντιμετώπιση», σχολίασε ο κ. Τσιάρας.

Πρόσθεσε ότι «ορισμένα από τα αιτήματα των αγροτών είναι δίκαια και αντανακλούν τις πιέσεις που δέχεται ο αγροτικός τομέας», ενώ ξεκαθάρισε ότι «υπάρχει η βούληση από την πλευρά της κυβέρνησης για μια ουσιαστική συζήτηση. Έχουμε εξετάσει προσεκτικά κάθε αίτημα λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις ανάγκες των παραγωγών όσο και τις αντοχές της οικονομίας».

Απόσπασμα από τις ανακοινώσεις του Κώστα Τσιάρα:

Τι ζητούν οι αγρότες

Την Κυριακή, οι αγρότες απέστειλαν στην κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη τη λίστα με αιτήματά τους. Μεταξύ άλλων, ζητούν κατώτερες εγγυημένες τιμές, ρεύμα στα 7 λεπτά ανά κιλοβατώρα, ενώ απορρίπτουν την ένταξη του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Κεντρικό σημείο των αιτημάτων αποτελεί η κατηγορηματική αντίθεση στη μεταφορά της διαχείρισης και του ελέγχου των αγροτικών επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, παρόλο που ο Οργανισμός πληρωμών βρίσκεται στο επίκεντρο μεγάλου σκανδάλου με τις επιδοτήσεις κλοπές επιδοτήσεων και ενώ έχουν ήδη απαγγελθεί κακουργηματικές κατηγορίες σε 15 εμπλεκόμενους.

Επιπλέον οι παραγωγοί ζητούν κατώτερες εγγυημένες τιμές για τα προϊόντα τους, καθώς και παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στα 7 λεπτά ανά κιλοβατώρα, υπογραμμίζοντας το αυξημένο κόστος παραγωγής αλλά και πάγωμα των οφειλών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς.

Οι κτηνοτρόφοι μεταξύ άλλων επιθυμούν την αλλαγή διαχείρισης της ζωονόσου με εμβολιασμό και άμεση παύση θανατώσεων καθώς και την πλήρη αποζημίωση της πραγματικής αξίας των ζώων.

Τέλος, στα αιτήματα των μελισσοκόμων περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων η αναπλήρωση του εισοδήματος τους με 20 ευρώ ανά κυψέλη αλλά και η ισότιμη και ισόνομη ένταξη της Μελισσοκομίας στα επενδυτικά προγράμματα της ΚΑΠ.

Υπενθυμίζεται ότι οι αγρότες αρνήθηκαν να προσέλθουν στο Μέγαρο Μαξίμου μετά από την πρόσκληση που τους απηύθυνε ο Πρωθυπουργός. Στην απόφαση αυτή προχώρησαν κατά τη διάρκεια της Πανελλαδικής Σύσκεψης στη Νίκαια της Λάρισας που έλαβε χώρα το Σάββατο.

Μαρινάκης: Κόκκινη γραμμή η υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

Νωρίτερα τη Δευτέρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι «υπάρχουν αιτήματα που είναι λογικά και χωρίς να εκτρέπονται τα δημόσια οικονομικά, και μια λογική παροχών στην οποία δεν θα μπει η κυβέρνηση. Υπάρχουν όμως και αιτήματα που είναι απολύτως μαξιμαλιστικά και αιτήματα που δεν μπορεί να ικανοποιηθούν λόγω των κανόνων της Ε.Ε.».

Απηύθυνε πρόσκληση στους αγρότες για ειλικρινή συζήτηση, ενώ επανέλαβε η υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ αποτελεί «κόκκινη γραμμή».

«Ο στόχος είναι όπως έχουμε κάνει και σε προηγούμενες περιόδους να δίνουμε όσα παραπάνω μπορούμε στους ανθρώπους της παραγωγής αλλά πάντοτε στο μέτρο του εφικτού. Η Ελλάδα πλήρωσε πολύ ακριβά τη λογική των ανέξοδων παροχών που αποδείχθηκαν κοστοβόρες» συμπλήρωσε ο κ. Μαρινάκης.