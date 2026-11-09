Τσερνόμπιλ: Διάσκεψη δωρητών για την επισκευή του προστατευτικού θόλου που επλήγη από ρωσική επίθεση

Ηγαλλική κυβέρνηση υποδέχεται σήμερα στο Παρίσι «διάσκεψη δωρητών» για την συγκέντρωση των πόρων που προορίζονται για την επισκευή του τεράστιου μεταλλικού θόλου που έχει καλύψει την σαρκοφάγο του κατεστραμμένου σταθμού του Τσερνόμπιλ.

Η γιγάντια μεταλλική αψίδα που καλύπτει την σαρκοφάγο υπέστη ζημιές πέρυσι από ρωσικό drone.

Η διάσκεψη έχει ως στόχο την εξασφάλιση των αναγκαίων κονδυλίων για την επισκευή της σαρκοφάγου, δήλωσε ο υπουργός Οικονομίας της Γαλλίας, Ρολάν Λεσκύρ πριν από την έναρξη των εργασιών της διάσκεψης στο πλαίσιο της Ομάδας των 7 (G7) της οποίας προεδρεύει η Γαλλία.

«Εδώ και μερικές εβδομάδας ήμασταν σε θέση να ανακοινώσουμε ότι έχουμε ήδη εξασφαλίσει 260 εκατομμύρια ευρώ από τα 500 εκατομμύρια που απαιτούνται», πρόσθεσε ο Γάλλος υπουργός Οικονομίας.

«Πρέπει να συγκεντρώσουμε το ποσόν αυτό μέχρι την επόμενη άνοιξη. Πρέπει να συνεχίσουμε την δουλειά, πρέπει να διευρύνουμε τον κύκλο των δωρητών και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο συνερχόμαστε σήμερα», είπε.

«Είμαι πεπεισμένος ότι θα είμαστε σε θέση να συγκεντρώσουμε τα απαραίτητα 500 εκατομμύρια ευρώ -κατ’ ελάχιστον – για να επισκευάσουμε το νέο κέλυφος εγκλωβισμού», δήλωσε ο Ανατόλι Κουτσέβολ, υπουργός Ενέργειας της Ουκρανίας που βρίσκεται στο Παρίσι προσθέτοντας ότι είναι «ευγνώμων προς όλους τους παρόντες εδώ εταίρους σήμερα για τις δεσμεύσεις τους».

«Οι διαστάσεις και το σύνθετο των ζημιών» που προκάλεσε η ρωσική επίθεση καθιστούν επείγουσα και απαιτητική την πλήρη αποκατάσταση του θόλου, εξηγεί η γαλλική κυβέρνηση στην πρόσκληση που απηύθυνε για την διάσκεψη, η οποία συνδιοργανώνεται και από την ουκρανική κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης συμμετείχαν με μεγάλα ποσά στην κατασκευή του μεταλλικού θόλου της σαρκοφάγου του πυρηνικού σταθμού του Τσερνόμπιλ μαζί με τις ΗΠΑ, την Γαλλία, την Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία, τον Καναδά, την Ιαπωνία.

Ο αντιδραστήρας του σοβιετικού πυρηνικού σταθμού του Τσερνόμπιλ στην Ουκρανία εξερράγη το 1986. Το 2016 καλύφθηκε από τον γιγάντιο μεταλλικό θόλο εγκλωβισμού που περιέβαλε την αρχική τσιμεντένια σαρκοφάγο η οποία κατασκευάσθηκε επειγόντως μετά το δυστύχημα το 1986.

Τον Φεβρουάριο 2025, ο θόλος αυτός χτυπήθηκε από ρωσικό drone.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν στα τέλη Απριλίου ότι θα εκταμιεύσουν «έως 100 εκατομμύρια δολάρια» και κάλεσαν τους εταίρους τους στην G7 να κάνουν το ίδιο.

«Χωρίς, εργασίες επισκευής, η δομή δεν μπορεί πλέον να διασφαλίσει επαρκή προστασία, πράγμα που αφήνει να πλανάται η απειλή διαρροής ραδιενεργών υλικών υψηλής επικινδυνότητας στην Ευρώπη», είχε προειδοποιήσει την άνοιξη το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.