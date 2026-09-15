Τσελίκ για Αιγαίο και Ανατ. Μεσόγειο: Είμαστε ισχυροί και στη διπλωματία και στο πεδίο

Να αποφευχθούν κινήσεις και «προκλητικές προσεγγίσεις» στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, εν μέσω της ευρύτερης αναταραχής στην περιοχή, ζήτησε ο εκπρόσωπος του AKP, Ομέρ Τσελίκ, καλώντας όλες τις πλευρές «να επιδείξουν ψυχραιμία και κοινή λογική απέναντι στα πρόσφατα περιστατικά», σύμφωνα με τον τουρκικά ΜΜΕ.

Ο Τσελίκ υπογράμμισε ότι η προσήλωση της Τουρκίας στη διπλωματία και στην επίλυση των διαφορών μέσω διαπραγματεύσεων δεν θα πρέπει, όπως είπε, να εκλαμβάνεται ως ένδειξη «αδυναμίας». Παράλληλα, διεμήνυσε ότι η Άγκυρα δεν πρόκειται να αποδεχθεί μηνύματα που επιχειρείται να μεταφερθούν «μέσω επίδειξης ισχύος ή ενεργειών η προκλητικών ενεργειών».

«Δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι δεν θα συμβιβαστούμε ούτε θα δεχτούμε κανένα μήνυμα από οποιονδήποτε επιχειρήσει να μας το μεταφέρει με αυτόν τον τρόπο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος της Τουρκίας πρόσθεσε ότι η χώρα του γνωρίζει τη δύναμη που διαθέτει τόσο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων όσο και «επί του πεδίου» Όπως σημείωσε, όλες οι πλευρές θα πρέπει να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες της διπλωματίας, προκειμένου να αποτραπεί η δημιουργία νέων εστιών έντασης στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

«Κανείς δεν πρέπει να υιοθετεί στάση που μετατρέπει το Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο ή τις συγκρούσεις σε διάφορες άλλες περιοχές σε ζήτημα εσωτερικής πολιτικής. Μια τέτοια πρακτική οδηγεί μόνο σε έναν φαύλο κύκλο. Δυστυχώς, αυτός ο φαύλος κύκλος εκθέτει τη διεθνή τάξη -αυτό που αποκαλούμε τάξη βασισμένη σε κανόνες- σε ολοένα και πιο τοξικές δομές», είπε.

Την ίδια ώρα, ο Τσελίκ εξέφρασε την αντίθεση της Τουρκίας στην απόφαση των ΗΠΑ να παρατείνουν για ακόμη ένα έτος την άρση του εμπάργκο όπλων προς την Κυπριακή Δημοκρατία. Χαρακτήρισε την απόφαση λανθασμένη, υποστηρίζοντας ότι ενδέχεται να προκαλέσει περαιτέρω διάβρωση της εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο πλευρών στην Κύπρο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το προηγούμενο καθεστώς λειτουργούσε ως «προστατευτικό μέτρο» για τη διατήρηση της ισορροπίας στο νησί και για την αποτροπή μεταφοράς της διαπραγματευτικής διαδικασίας σε διαφορετικά πεδία.

Ο Τσελίκ επανέλαβε επίσης την πάγια θέση της Άγκυρας υπέρ του ψευδοκράτους, τονίζοντας ότι η τουρκική στάση ως προς την κυριαρχία της αυτοαποκαλούμενης «Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου» και την τουρκοκυπριακή υπόθεση θα συνεχιστεί.

«Ως μητέρα πατρίδα και εγγυήτρια χώρα, η Τουρκία θα αγωνιστεί σε κάθε μέτωπο για να προστατεύσει τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντα του τουρκοκυπριακού λαού, της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου και της τουρκοκυπριακής υπόθεσης. Αυτό περιλαμβάνει τη διασφάλιση της ασφάλειας της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου», δήλωσε.