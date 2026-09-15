Τσέφεριν από τη Θεσσαλονίκη: «Είμαι βέβαιος ότι το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου είναι λαμπρό»

Με την ευκαιρία του φεστιβάλ για παιδιά “Football in Schools” που πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Αριστοτέλους, στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια της ΕΠΟ, ο πρόεδρος της UEFA, Αλέξαντερ Τσέφεριν, ο οποίος έδωσε το «παρών» στην εκδήλωση, αναφέρθηκε στη σημασία του προγράμματος.

«Το ποδόσφαιρο grassroots είναι απαραίτητο. Το κορυφαίο επίπεδο πρέπει να ενισχύει το ποδόσφαιρο grassroots. Χωρίς ποδόσφαιρο grassroots δεν υπάρχουν κορυφαίοι παίκτες. Τα παιδιά δεν απολαμβάνουν τη ζωή. Γίνονται πιο υγιή παίζοντας ποδόσφαιρο. Δεν χρειάζεται να περιμένεις ότι όλοι θα γίνουν κορυφαίοι ποδοσφαιριστές, αλλά το ποδόσφαιρο grassroots είναι το κλειδί» τόνισε αρχικά ο Τσέφεριν στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΠΟ.

Για να προσθέσει σχετικά με την συνεργασία του με τον πρόεδρο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Μάκη Γκαγκάτση: «Η Ελλάδα έχει φανταστική ιστορία σε πολλούς τομείς και το ποδόσφαιρο είναι ένας από αυτούς. Η Ομοσπονδία υπό τον Μάκη Γκαγκάτση κάνει εξαιρετική δουλειά. Θα χρειαστείτε ακόμα δουλειά στις σχέσεις μεταξύ των συλλόγων και κυρίως τα παράπονά τους για τη διαιτησία, αλλά νομίζω η κατάσταση είναι καλύτερη σε σχέση με πριν μερικά χρόνια. Είμαι βέβαιος ότι το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου είναι λαμπρό».

Κλείνοντας, ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Ποδοσφαιρικής Συνομοσπονδίας έριξε και τη σπόντα του αναφορικά με τα όσα έχουν βγει στο φως της δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα για τη δράση του προέδρου της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο: «Το πιο ελπιδοφόρο είναι ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι προς πώληση και ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι δεν είμαστε προς πώληση. Το ποδόσφαιρο είναι για όλους και πρέπει να παίζεται από όλους. Είμαστε απόλυτα ομόφωνοι σε αυτό».