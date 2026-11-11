Τσαβδαρίδης: Η κόρη μου ποτέ δεν χρησιμοποίησε τα μόρια από το χάντμπολ

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης Λάζαρος Τσαβδαρίδης διέψευσε τις καταγγελίες ότι η κόρη του δηλώθηκε εικονικά σε ομάδα χάντμπολ, προκειμένου να εξασφαλίσει επιπλέον μοριοδότηση για την εισαγωγή της στο πανεπιστήμιο.

Μιλώντας το πρωί της Τετάρτης στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, ανακοίνωσε ότι προτίθεται να κινηθεί νομικά εναντίον όσων διαδίδουν, όπως υποστήριξε, ψευδείς πληροφορίες για την οικογένειά του.

«Το παιδί μου ποτέ δεν έκανε χρήση των μορίων από την αθλητική της δραστηριότητα»

Ο κ. Τσαβδαρίδης, απαντώντας στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων, υποστήριξε ότι η κόρη του δεν έκανε ποτέ χρήση των επιπλέον μορίωνπου προβλέπονται για αθλητές, ενώ διευκρίνισε ότι έχει περάσει στο τμήμα Γεωπονίας του πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα. Όπως ανέφερε, η 17χρονη δεν φοίτησε τελικά στη συγκεκριμένη σχολή και σήμερα σπουδάζει σε πανεπιστήμιο της Κύπρου.

«Αρχικά δεν έχω καταλάβει τον λόγο για τον οποίο κατηγορούμαι. Το παιδί μου ποτέ δεν έκανε χρήση των μορίων από την αθλητική της δραστηριότητα. Έδωσε Πανελλήνιες εξετάσεις όπως όλα τα παιδιά και πέρασε στη Γεωπονική Σχολή στη Λάρισα με το σπαθί της, χωρίς να κάνει χρήση μορίων από την ομάδα χάντμπολ στην οποία αγωνίστηκε. Μάλιστα δεν φοίτησε καθόλου εκεί και αυτή τη στιγμή σπουδάζει σε Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Η κόρη μου πέρασε στο τμήμα Γεωπονίας αποκλειστικά και μόνο από τη δική της βαθμολόγηση, από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο υφυπουργός υποστήριξε ακόμη ότι η κόρη του συμμετείχε κανονικά σε ορισμένους αγώνες, σύμφωνα με τις αποφάσεις του προπονητή της, ενώ απέρριψε οποιαδήποτε εμπλοκή του στην οικονομική ενίσχυση του συλλόγου μέσω της πολιτικής του ιδιότητας.

«Διαψεύδω κατηγορηματικά όσα αναφέρονται για χρηματοδότηση του συλλόγου στον οποίο αγωνιζόταν η κόρη μου, με μεσολάβηση δική μου και χρήση της επιρροής μου λόγω της πολιτικής μου ιδιότητας. Ουδέποτε έχω δει τον προπονητή της ομάδας που φέρεται να είναι μεταξύ αυτών που καταγγέλλουν», πρόσθεσε.

Παράλληλα, έκανε λόγο για στοχοποίησή του εξαιτίας της πολιτικής του ιδιότητας, ζητώντας να μην εμπλέκονται τα παιδιά σε αντιπαραθέσεις που αφορούν τους γονείς τους.

«Γνωρίζω ότι λόγω της πολιτικής μου ιδιότητας, έχω μπει στο στόχαστρο, αλλά πρέπει τα παιδιά να μείνουν μακριά από αυτό το τοξικό κλίμα, να προστατευτούν και να μην αντιμετωπίζονται ως παράπλευρες απώλειες», υπογράμμισε.

Ο κ. Τσαβδαρίδης, κλείνοντας την τοποθέτησή του στον ΑΝΤ1, ξεκαθάρισε ότι επιφυλάσσεται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός του απέναντι σε όσους θεωρεί ότι τον συκοφαντούν.

Τι καταγγέλλει ο προπονητής της ομάδας

Οι καταγγελίες που παρουσιάστηκαν αρχικά από το Mega αφορούν την παρουσία της 17χρονης σε ομάδα χάντμπολ της Βόρειας Ελλάδας, στην οποία φέρεται να εντάχθηκε τον Νοέμβριο του 2025.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν γονείς αθλητριών και ο προπονητής της ομάδας, η νεαρή εμφανιζόταν ως μέλος του συλλόγου, χωρίς να έχει προηγούμενη σχέση με το άθλημα και χωρίς να συμμετέχει στις προπονήσεις ή στους αγώνες.

«Το παιδί δεν έπιασε ποτέ μπάλα στα χέρια του, δεν προπονήθηκε ποτέ, δεν έπαιξε σε αγώνα, δεν ξέρω εάν έπαιζε ποτέ χάντμπολ», φέρεται να δήλωσε ο προπονητής, περιγράφοντας τη συμμετοχή της στην ομάδα.

Μάλιστα, σύμφωνα με την καταγγελία του, χρειάστηκε να μείνουν εκτός αποστολής δύο άλλες αθλήτριες, προκειμένου η κόρη του υφυπουργού να συμπεριληφθεί στον πάγκο της ομάδας, χωρίς ωστόσο να αγωνίζεται.

Το ζήτημα που προκύπτει αφορά και την προβλεπόμενη μοριοδότηση 10% για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω αθλητικών διακρίσεων. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, η παρουσία της 17χρονης στα φύλλα αγώνων φέρεται να εξυπηρετούσε τη συμπλήρωση των απαραίτητων προϋποθέσεων, καθώς η ομάδα είχε κατακτήσει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα χάντμπολ.

Τι υποστηρίζουν γονείς αθλητριών του συλλόγου

Στο ίδιο πλαίσιο, γονείς αθλητριών και ο προπονητής υποστήριξαν ότι η ένταξη της νεαρής στον σύλλογο συνδέθηκε με την προσδοκία οικονομικής ενίσχυσης της ομάδας, λόγω της πολιτικής ιδιότητας του πατέρα της. Ο προπονητής φέρεται να ανέφερε ότι του μεταφέρθηκε πως η παρουσία της θα μπορούσε να βοηθήσει οικονομικά τον σύλλογο, ενώ αντίστοιχες αναφορές έκαναν και γονείς αθλητριών.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ομάδας, σε επικοινωνία με το MEGA, αναγνώρισε ότι η νεαρή δεν αγωνιζόταν, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η διαχείριση του χρόνου συμμετοχής αποτελεί αρμοδιότητα των προπονητών. Ο προπονητής, αντίθετα, υποστήριξε ότι η συμπερίληψή της στην αποστολή δεν ήταν δική του επιλογή.