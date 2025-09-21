Τσάρλι Κερκ: Κοσμοσυρροή στο Στάδιο State Farm για την κηδεία του – Δρακόντεια τα μέτρα ασφαλείας, συσπειρώνονται οι συντηρητικές δυνάμεις των ΗΠΑ

Στην κηδεία του ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, που δολοφονήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου είναι στραμμένο το ενδιαφέρον όλης της Αμερικής. Το στάδιο των Arizona Cardinals στο Φοίνιξ θα είναι κατάμεστο από 60.000 ανθρώπους ενώ, χιλιάδες θα είναι έξω από αυτό και εκατομμύρια θα παρακολουθούν από την τηλεόραση. Τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντια, καθώς στην τελετή θα είναι παρόντες και θα εκφωνήσουν επικήδειο ο Τραμπ και κορυφαίοι υπουργοί της κυβέρνησης.

Οι πύλες του Σταδίου άνοιξαν και οι δεκάδες χιλιάδες υποστηρικτές του Τσάρλι Κερκ, εισέρχονται συντεταγμένα, αφού πέρασαν τα δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, για να πουν το τελευταίο αντίο στον πιο επιδραστικό εκπρόσωπο του κινήματος MAGA. Η ουρά που σχηματίζεται εκτείνεται σε εκατοντάδες μέτρα από την είσοδο, ξεπερνώντας ακόμα και τους χώρους στάθμευσης.

Σε κάθε μία θέση από τις 73.000 του Στάδιο State Farm, υπάρχει ένα μία αφίσα του δολοφονηθέντος με σύνθημα ποτέ να μην παραδοθούμε, αλλά και ένα βραχιολάκι στο οποίο αναγράφεται «είμαστε όλοι Τσάρλι Κερκ».

Επίσης, εντός του Σταδίου διαμορφώνεται ένα μεσσιανικό κλίμα, καθώς έχουν αναρτηθεί αφίσες με αποσπάσματα από την Αγία Γραφή προς αναγνώριση της βαθιάς χριστιανικής πίστης του Τσάρλι Κερκ, στην οποία έκανε συχνά πυκνά αναφορές.

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στις 11 το πρωί τοπική ώρα (21:00 ώρα Ελλάδας) και σε αυτή αναμένεται να εκφωνήσουν επικήδειους, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ. Στους παρόντες αναμένεται να απευθυνθεί και η χήρα του Κερκ, Έρικα, η οποία ανέλαβε επικεφαλής της οργάνωσης Turning Point USA, που είχε ιδρύσει ο σύζυγός της, με στόχο να κινητοποιήσει νεαρούς συντηρητικούς Χριστιανούς και εξελίχθηκε υπό την ηγεσία του, σε μια επιχείρηση πολλών εκατομμυρίων δολαρίων με τεράστια απήχηση.

Συσπειρώνονται οι συντηρητικές δυνάμεις των ΗΠΑ

Ο συντηρητικός κόσμος στην Αμερική σήμερα συσπειρώνεται και αυτή η συγκυρία αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για τον πρόεδρο Τραμπ, όχι μόνο για να τιμήσει τον πλέον επιδραστικό εκπρόσωπο της νεότερης γενιάς των ψηφοφόρων του, αλλά και για να προσδώσει στην τελετή έναν έντονα πολιτικό χαρακτήρα. Η παρουσία του μετατρέπει την κηδεία σε πλατφόρμα για την ανανέωση του μηνύματος του κινήματος MAGA.

Ο Κερκ υπήρξε ο ίδιος ένας πανίσχυρος πολιτικός μηχανισμός. Η δολοφονία του λειτουργεί σαν καταλύτης, ένας πολλαπλασιαστής ισχύος που εκτιμάται πως θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη κινητοποίηση, συμμετοχή και ενίσχυση των συντηρητικών δυνάμεων, αλλά ταυτόχρονα και σε μεγαλύτερο διχασμό και πόλωση. Αυτό που συμβαίνει σήμερα στην Αριζόνα δεν είναι μια απλή τελετή μνήμης, δεν είναι μια τυπική κηδεία. Είναι ένας σταθμός για την περαιτέρω πορεία του κινήματος και – όπως υποστηρίζουν πολλοί αναλυτές – ένας σταθμός για την ίδια την πορεία της Αμερικής.

Δρακόντεια τα μέτρα ασφαλείας

Τα μέτρα σσφαλείας δρακόντεια. Με εντολή του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας το Στάδιο State Farm, όπου θα γίνει η κηδεία του Τσάρλι Κερκ, έχει μετατραπεί σε φρούριο.

Το σχέδιο καταστρώθηκε μέσα σε μόλις 10 ημέρες από την δολοφονία του Κερκ, θέτοντας τις ομοσπονδιακές, πολιτειακές Αρχές και μυστικές υπηρεσίες στο ανώτατο επίπεδο συναγερμού, όντας αντιμέτωπες με μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας λόγω της έντονης πολιτικής πόλωσης στη χώρα.

Εκτός από το Στάδιο State Farm, χωρητικότητας 73,000 θέσεων, έχει κλειστεί για την υποδοχή του κόσμου και κοντινό αθλητικό κέντρο για 20.000 άτομα.

Ο 31χρονος διαμορφωτής κοινής γνώμης (influencer) δολοφονήθηκε ενώ μιλούσε σε εκδήλωση σε πανεπιστήμιο της πολιτείας Γιούτα στις 10 Σεπτεμβρίου. Ο φερόμενος ως δράστης, ένας 22χρονος, συνελήφθη την επόμενη ημέρα και του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για φόνο, με τους εισαγγελείς να ζητούν τη θανατική ποινή.

Η δολοφονία του Κερκ είχε απρόσμενες και σημαντικές πολιτικές επιπτώσεις στις ΗΠΑ και προκάλεσε ανησυχίες μετά τα αιτήματα του Τραμπ και του Βανς να τιμωρηθούν άνθρωποι που επιδοκίμασαν ή εξέφρασαν χαρά για τον θάνατό του. Επικριτές δηλώνουν ότι τα σχόλια αυτά προστατεύονται από την Πρώτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος.

Ο Κερκ είχε πολύ στενές σχέσεις με την κυβέρνηση του Τραμπ και την οικογένειά του. Ο ακτιβιστής είχε ιδρύσει την οργάνωση Turning Point USA το 2012, η οποία δραστηριοποιείται σε πολλά σχολεία και πανεπιστήμια.

Μέσω των πλατφορμών του –περιλαμβανομένου ενός πετυχημένου πόντκαστ—ο Κερκ απευθυνόταν σε κοινό εκατομμυρίων ανθρώπων, ιδίως νέων. Οι επικριτές του τον κατηγορούσαν για διάδοση ρατσιστικών, ομοφοβικών και σεξιστικών απόψεων.