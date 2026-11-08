Τσάι και συμπάθεια για την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη

Του: Σταύρου Αλχατζίδη

Με καλέσματα στην λογική ελάτε να τα πούμε προσπαθεί η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη να αναθερμάνει το ενδιαφέρον φίλων και στελεχών της. Το “μούδιασμα” εξαιτίας των δημοσκοπήσεων κινητοποιεί το κόμμα που στέλνει στην βάση όλα τα κορυφαία στελέχη της. Σε όλη την Ελλάδα θα γίνουν ανάλογες εκδηλώσεις, ενώ και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας πραγματοποιεί περιοδείες.

Στο τέλος Νοεμβρίου θα ανακοινωθούν τμήματα των ψηφοδελτίων του κόμματος. Σίγουρα θα περιλαμβάνουν τους “νεότερους”, αλλά και το πιο πιθανό κάποιους από τους παλιούς και συγκεκριμένα ορισμένους βουλευτές που παρέδωσαν την έδρα τους. Η πόρτα πάντως δεν θα ανοίξει για όλους.

Την ίδια ώρα η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ετοιμάζει διάφορες εκδηλώσεις στην Θεσσαλονίκη. Η πρώτη αφορά την ακρίβεια και θα γίνει στον πολυχώρο “we”. Μεταξύ των ομιλητών αναμένεται να είναι ο Κώστας Μπουλμέτης, που είναι διευθυντής του γραφείου του γραμματέα του κόμματος Μίλτου Χατζηγιαννάκη, ο τομεάρχης αγροτικής ανάπτυξης Θωμάς Μόσχος, η αναπληρώτρια τομεάρχης στεγαστικής πολιτικής Φωτεινή Παγκάλου.

Σχεδιάζεται ακόμη μία εκδήλωση στα Δυτικά της Θεσσαλονίκης. Μέχρι τώρα δεδομένη θα πρέπει να θεωρείται η παρουσία της εκπροσώπου τύπου του κόμματος Θεώνης Κουφονικολάκου.

Κατά τα άλλα θα υπάρξουν προσκλήσεις για τσάι και συμπάθεια. Προσκλήσεις που είναι ανοιχτά καλέσματα σε μέλη και φίλους του κόμματος. Στις 7 Νοεμβρίου θα γίνει η πρώτη από αυτές. Μέχρι την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές δεν είχε κλείσει ο χώρος. Στις 16 Νοεμβρίου θα γίνει αντίστοιχη συνάντηση στην Σταυρούπολη και το κέντρο πολιτισμού “Χρήστος Τσακίρης” (19.00). Η αναπληρώτρια τομεάρχης εργασίας Νεκταρία Αγγελάκη θα είναι η εισηγήτρια. Επίσης στις 20 Νοεμβρίου στις Συκιές και στον ισόγειο του δημαρχείου ( 20.00) με εισηγητή τον αναπληρωτή τομεάρχη προστασίας του πολίτη Αντώνη Σαουλίδη.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ