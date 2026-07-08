Τροπολογία Χατζηδάκη: Οριζόντια Ρήτρα Δίκαιης Μετάβασης για τις περιοχές απολιγνιτοποίησης

Ειδική και ευνοϊκή μεταχείριση των περιοχών Δίκαιης Μετάβασης κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή δημόσιων πολιτικών προβλέπει τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Με την τροπολογία θεσπίζεταιΟριζόντια Ρήτρα Δίκαιης Μετάβασης, η οποία διασφαλίζει ότι οι ανάγκες των περιοχών αυτών θα λαμβάνονται κατά προτεραιότητα υπόψη σε κάθε νόμο, πρόγραμμα και χρηματοδοτικό εργαλείο.

Η τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης για την ενδυνάμωση της προστασίας των καταναλωτών, το οποίο συζητείται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής.

Ειδική μέριμνα για τις περιοχές απολιγνιτοποίησης

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ήδη λαμβάνεται ειδική μέριμνα για τις περιοχές Δίκαιης Μετάβασης, οι οποίες επηρεάζονται από το πρόγραμμα απολιγνιτοποίησης και απανθρακοποίησης.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται τα Σχέδια Δίκαιης Μετάβασης που εφαρμόζονται στις συγκεκριμένες περιοχές, καθώς και μέτρα όπως η αυξημένη μοριοδότηση των κατοίκων για προσλήψεις στο Δημόσιο και οι αυξημένες ενισχύσεις μέσω του αναπτυξιακού νόμου για τις επιχειρήσεις.

Επίσημος χαρακτήρας στην ειδική μέριμνα

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Χατζηδάκης είχε ζητήσει, με επιστολή του τον Σεπτέμβριο του 2025 προς όλα τα συναρμόδια υπουργεία, να λαμβάνεται μέριμνα για τις περιοχές Δίκαιης Μετάβασης σε κάθε νομοθετική πρωτοβουλία, όπου αυτό είναι εφικτό.

Με την τροπολογία που κατατέθηκε, η ειδική αυτή μέριμνα αποκτά πλέον επίσημο χαρακτήρα, όπως είχε ζητηθεί από βουλευτές, περιφερειακές και τοπικές αρχές των περιοχών αυτών.