Τροχαίο με ανατροπή ΙΧ κι έναν τραυματία στη Θεσσαλονίκη

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με έναν τραυματία σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Δευτέρας (1/6) στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Το τροχαίο έγινε γύρω στις 06:00 το πρωί, όταν ο οδηγός ΙΧ αυτοκινήτου, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έχασε τον έλεγχο του οχήματός του στην οδό Μοναστηρίου και προσέκρουσε πάνω σε δύο σταθμευμένα οχήματα. Μάλιστα, η πρόσκρουση ήταν τόσο σφοδρή που στη συνέχεια το αυτοκίνητο ανετράπη στη μέση του δρόμου.

Από το τροχαίο τραυματίστηκε ο οδηγός του ΙΧ και διεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.