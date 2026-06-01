ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με ανατροπή ΙΧ κι έναν τραυματία στη Θεσσαλονίκη

από Team MyPortal.gr
Δημοσιεύθηκε από Team MyPortal.gr
sms

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με έναν τραυματία σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Δευτέρας (1/6) στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Το τροχαίο έγινε γύρω στις 06:00 το πρωί, όταν ο οδηγός ΙΧ αυτοκινήτου, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έχασε τον έλεγχο του οχήματός του στην οδό Μοναστηρίου και προσέκρουσε πάνω σε δύο σταθμευμένα οχήματα. Μάλιστα, η πρόσκρουση ήταν τόσο σφοδρή που στη συνέχεια το αυτοκίνητο ανετράπη στη μέση του δρόμου.

Από το τροχαίο τραυματίστηκε ο οδηγός του ΙΧ και διεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

FacebookTwitterLinkedinEmail