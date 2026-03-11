Τροχαίο δυστύχημα στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 25χρονος πεζός που παρασύρθηκε από ΙΧ σε πεζοδρόμιο της Πολίχνης

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (10/3) στην οδό Αγνώστου Στρατιώτου, στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης.

Πιο συγκεκριμένα, περίπου στις 21:00, ένας 27χρονος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου που οδηγούσε, ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και παρέσυρε δύο πεζούς.

Ένας από τους δύο, ηλικίας 25 ετών τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ ο δεύτερος άνδρας 24 ετών διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο με ελαφρά τραύματα. Ο 27χρονος οδηγός συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές και θα οδηγηθεί την Τετάρτη (11/3) στον εισαγγελέα.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας για το περιστατικό:

Βραδινές ώρες χθες (10-03-2026) στην περιοχή της Πολίχνης, Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε 27χρονος ημεδαπός, εξετράπη της πορείας του, εισήλθε σε πεζοδρόμιο και συγκρούστηκε με δύο ημεδαπούς πεζούς ηλικίας 25 και 24 ετών, εκ των οποίων ο πρώτος τραυματίσθηκε θανάσιμα και ο δεύτερος ελαφρά και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πόλης. Ακολούθως το όχημα προσέκρουσε σε κολώνα φωτισμού, κολώνα στάσης λεωφορείου και σε δέντρο.

Ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη και θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.