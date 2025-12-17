Τροχαίο ατύχημα έξω από το Μέγαρο Μαξίμου: Οδηγός ΙΧ παρέσυρε ηλικιωμένο και κατέληξε σε δέντρο

Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση σημειώθηκε λίγο μετά τη μία και μισή έξω από το Μέγαρο Μαξίμου όταν οδηγός αυτοκινήτου παρέσυρε και χτύπησε ηλικιωμένο την στιγμή που διέσχιζε την διάβαση. Το όχημα με την νεαρή οδηγό μετά την παράσυρση έπεσε πάνω σε δέντρο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία η οδηγός του ΙΧ φέρεται να έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου της τη στιγμή που έστριβε στη συμβολή των οδών Ηρώδου Αττικού και Βασιλέως Γεωργίου B’, μεταξύ του Μαξίμου και του Προεδρικού Μεγάρου.

Αποτέλεσμα το αυτοκίνητο παρασύρει έναν ηλικιωμένο που περνούσε εκείνη την ώρα τη διάβαση.

Ο ηλικιωμένος που ήταν λιπόθυμος στον δρόμο, δέχτηκε επί τόπου τις πρώτες βοήθειες από τον Σπύρο Τσιλιγγίρη, βουλευτή Ξάνθης της ΝΔ, που είναι χειρουργός και έφτανε εκείνη την ώρα στο Μαξίμου.

Στη συνέχεια ο ηλικιωμένος παρελήφθη από ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, ενώ η νεαρή οδηγός δεν τραυματίστηκε.