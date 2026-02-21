Τροχαία Θεσσαλονίκης: Πάνω από 300 παραβάσεις καταγράφηκαν μέσα σε μόλις μία νύχτα

Περισσότερες από 300 παραβάσεις μέσα σε λίγες ώρες κατέγραψαν από χθες (20/2) το βράδυ, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (21/2) οι άντρες και οι γυναίκες της Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στη διευκόλυνση και προστασία του συνόλου των χρηστών των οδικών δικτύων (πεζών και οχημάτων), στην τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, καθώς και στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης συγκροτεί συνεργεία τροχονομικών ελέγχων και πραγματοποιεί στοχευμένες αστυνομικές δράσεις σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο αυτό, αστυνομικοί της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων και της Ομάδας Δίκυκλης Τροχαίας Αστυνόμευσης, βραδινές ώρες της Παρασκευής 20-02-2026 έως πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου 21-02-2026, προέβησαν σε στοχευμένους ελέγχους οχημάτων σε διάφορες περιοχές του πολεοδομικού συγκροτήματος, κατά τους οποίους βεβαιώθηκαν:

– 265 παραβάσεις που αφορούν σε παραβίαση ορίων ταχύτητας οχημάτων,

– 8 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύματος,

– 3 παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη,

– 2 παραβάσεις για στέρηση σιγαστήρα θορύβου και

– 33 διάφορες άλλες τροχονομικές παραβάσεις.

Παρόμοιες δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτο ρυθμό.