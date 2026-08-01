«Τρίζει η καρέκλα» του Ινφαντίνο στη FIFA – Σε μπούμερανγκ μετατρέπεται το σχέδιο εισαγωγής ιδιωτικών κεφαλαίων στα Μουντιάλ

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, που μέχρι σήμερα αισθανόταν άτρωτος στο τιμόνι της παγκόσμιας ομοσπονδίας ποδοσφαίρου, υπέστη ένα συντριπτικό πλήγμα, καθώς αναγκάστηκε να ακυρώσει το τολμηρό του εγχείρημα να προωθήσει την εισαγωγή ιδιωτικών κεφαλαίων στο Παγκόσμιο Κύπελλο εν μέσω των σφοδρών αντιδράσεων που προκλήθηκαν.

Η υπαναχώρηση έβαλε τέλος σε τρεις ημέρες εμφυλίου πολέμου στον κόσμο του ποδοσφαίρου, ο οποίος κορυφώθηκε όταν η UEFA, η πλουσιότερη και πιο ισχυρή από τις έξι περιφερειακές συνομοσπονδίες του ποδοσφαίρου, ανακοίνωσε μποϊκοτάζ όλων των εκδηλώσεων της FIFA μέχρι να απορριφθεί το σχέδιο.

(AP Photo/Thanassis Stavrakis)

Δύο εβδομάδες μετά τη λήξη του πιο επικερδούς Παγκοσμίου Κυπέλλου στην ιστορία, ο 56χρονος Ελβετός έμεινε απομονωμένος στην κορυφή ενός οργανισμού που σχεδίαζε να διευθύνει για άλλα 4,5 χρόνια.

«Πριν από μια εβδομάδα, ο Ινφαντίνο ήταν σχεδόν βέβαιο ότι θα επανεκλεγόταν με συντριπτική πλειοψηφία, καθώς είχε διοργανώσει ένα τόσο οικονομικά επιτυχημένο τουρνουά», δήλωσε στο Reuters ο Βίκτορ Μάθεσον, καθηγητής οικονομικών στο Κολλέγιο του Τιμίου Σταυρού στη Μασαχουσέτη. «Όμως, όλα αυτά βρίσκονται σε κίνδυνο τώρα».

Η εικόνα έχει αλλάξει ριζικά μετά από τρεις ημέρες κατά τις οποίες ακόμη και οι πιο πιστές συνομοσπονδίες εξοργίστηκαν για την έλλειψη διαβούλευσης σχετικά με την πρόταση, ενώ ο Ινφαντίνο αντιμετώπισε από πολλές πλευρές κατηγορίες ότι πούλησε την ψυχή του παιχνιδιού.

Όταν ο πρόεδρος της FIFA επανέλαβε την Παρασκευή (31/7) την υπόσχεση εκατομμυρίων δολαρίων σε χρηματοδοτήσεις για τις εθνικές ομοσπονδίες, ακόμη και ορισμένοι από τους πιο στενούς συνεργάτες του Ινφαντίνο τον εγκατέλειψαν.

(AP Photo/Vincent Thian)

Ο ανώτερος σύμβουλος της ομοσπονδίας, Κάρλος Κορδέιρο, παραιτήθηκε σε ένδειξη διαμαρτυρίας, χαρακτηρίζοντας την πρόταση «κακή συμφωνία για το ποδόσφαιρο», ενώ ο διευθύνων σύμβουλος της FIFA, Κέβιν Λαμούρ, ισχυρίστηκε ότι το προσωπικό είχε εξαπατηθεί από τον Ινφαντίνο και περιέγραψε την πρόταση ως «έργο ενός ατόμου».

Η άνοδος

Ο Ινφαντίνο ανέλαβε τη FIFA το 2016μετά από ένα σκάνδαλο διαφθοράς που τερμάτισε την 17χρονη θητεία του προηγούμενου προέδρου, Σεπ Μπλάτερ. Συχνά εξόργιζε τους γύρω του με το αυθαίρετο στυλ ηγεσίας του, ανέφεραν πηγές στο Reuters.

Η ικανότητά του όμως να κρατάει τα ταμεία της FIFA γεμάτα ήταν αρκετά ισχυρή ώστε να λησμονούνται τα διάφορα λάθη του.

Το 2018, είχε υποχωρήσει από ένα σχέδιο που υπόσχονταν 25 δισεκατομμύρια δολάρια σε ιδιωτικές επενδύσεις για το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων μετά την έντονη αντίθεση της UEFA και το 2022 βρέθηκε αντιμέτωπος με μια θύελλα οργής για την υπεράσπιση του Κατάρ ως διοργανώτριας χώρας του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Το σχέδιο αυτής της εβδομάδας, ωστόσο, του γύρισε μπούμερανγκ. Ο Ινφαντίνο δεν κατάφερε να επιτύχει καμία συναίνεση και τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη δεν γνώριζαν τίποτα για το σχέδιο μέχρι την ανακοίνωση της FIFA την Τρίτη (28/7), όταν οι λεπτομέρειες διέρρευσαν στον τύπο.

(AP Photo/Noah K. Murray)

Είχε κρατηθεί κρυφό ότι ο επικεφαλής της FIFA είχε συναντηθεί με επενδυτές και είχε επιλέξει να συνεργαστεί με την Thrive Capital, η οποία ιδρύθηκε από τον Τζόσουα Κούσνερ, μια εταιρεία με στενούς οικογενειακούς δεσμούς με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Για την Ασιατική Ποδοσφαιρική Συνομοσπονδία, ήταν μια «εντελώς απαράδεκτη» παραβίαση των συνήθων πρωτοκόλλων και το 47μελές όργανο ζήτησε θεσμική μεταρρύθμιση της FIFA.

Πολύ νωρίς για να τον ξεγράψεις

Είναι πολύ πιθανό ότι ενδεχόμενοι αντίπαλοι υποψήφιοι θα θελήσουν να εκμεταλλευτούν την αδύνατη θέση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο πρόεδρος της FIFA, όμως είναι πολύ νωρίς για κάποιον να ξεγράψει τον Ινφαντίνο, ακόμη και πληγωμένο, αν αποφασίσει να θέσει εκ νέου υποψηφιότητα.

Πολλές από τις 211 εθνικές ομοσπονδίες ποδοσφαίρου που θα ψηφίσουν βασίζονται στη χρηματοδότηση της FIFA για να τα βγάλουν πέρα ​​και τα έχουν πάει καλά υπό την αιγίδα του Ινφαντίνο.

Ο νυν πρόεδρος θα χρειαζόταν πλειοψηφία δύο τρίτων στον πρώτο γύρο ή απλή πλειοψηφία στους επόμενους γύρους για να παρατείνει την προεδρία του μέχρι το 2031 και ορισμένοι αναλυτές θεωρούν ότι ίσως μια νότα μεταμέλειας να είναι αρκετή.

Πηγή: Reuters