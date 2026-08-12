Τριβές μεταξύ Ιταλίας και Γερμανίας για το μεταναστευτικό – Στο επίκεντρο η συμφωνία του Δουβλίνου

Το μεταναστευτικό συνεχίζει να απασχολεί ιδιαίτερα την ιταλική πολιτική σκηνή, στον απόηχο της αναστολής του συμφώνου του Σένγκεν από πλευράς της Ιταλίαςπρος την Ισπανία, με νέους έκτακτους ελέγχους για τους Ιταλούς ταξιδιώτες που βρίσκονται σε Ισπανικό έδαφος.

Όπως τονίζει η Ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera, σήμερα 12 Αυγούστου η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών της Γερμανίας τοποθετήθηκε σχετικά με τις απελάσεις παράτυπων μεταναστών προς την Ιταλία. Η εκπρόσωπος δήλωσε πως, ως Γερμανοί «είμαστε κάπως έκπληκτοι από την αναταραχή που έχει δημιουργηθεί γύρω από το θέμα και από τις διαφωνίες» (με τη Ρώμη, εφόσον) «η Γερμανία και η Ιταλία συνεργάζονται εδώ και καιρό αρμονικά στο μεταναστευτικό ζήτημα και στην εφαρμογή του κοινού συστήματος ασύλου».

Σε συνέχεια των παραπάνω τόνισε: «Το φθινόπωρο του 2025 συνάψαμε διμερείς συμφωνίες με την Ιταλία και την Ελλάδα, ορίζοντας ότι οι κανόνες του Δουβλίνου θα εφαρμοζόταν εκ νέου από την έναρξη ισχύος του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου, τον Ιούνιο του 2026. Και αυτό σημαίνει ότι οι απελάσεις θα πραγματοποιούνται και προς την Ιταλία». Η εκπρόσωπος του Γερμανικού Υπουργείου Εσωτερικών πρόσθεσε πως «προς το παρόν πρόκειται κυρίως για περιπτώσεις που συνέβησαν μετά την έναρξη ισχύος» της νέας Συμφωνίας της ΕΕ, δηλαδή στις 12 Ιουνίου 2026.

Οι δηλώσεις σχετίζονται στην περίπτωση «απέλασης από το γερμανικό έδαφος μιας Σομαλής, η οποία, παρότι είχε ζητήσει προστασία στη Γερμανία, φαίνεται ότι εισήλθε στην Ευρώπη μέσω των ιταλικών συνόρων». Όπως ορίζει η νέα Ευρωπαϊκή συμφωνία για το μεταναστευτικό «εναπόκειται στην Ιταλία να εξετάσει το αίτημα ασύλου. Η Γερμανία είχε προαναγγείλει ότι η απέλαση της αιτούσας άσυλο θα πραγματοποιηθεί στις 19 Αυγούστου». Η εφημερίδα τονίζει πως «όποια και αν είναι η οπτική γωνία, το ζήτημα αφορά λίγες δεκάδες άτομα».

Καθησυχαστικός φαίνεται μέχρι στιγμής ο Αντόνιο Ταγιάνι, ο οποίος δήλωσε «δεν πιστεύω ότι υπάρχει πρόβλημα» παράλληλα όμως υπενθύμισε πως «υπάρχει όλο το ζήτημα των πλοίων ΜΚΟ που φέρουν γερμανική σημαία και έχουν αποβιβάσει μετανάστες στην Ιταλία».

Ανάμεσα σε αυτό το βαρομετρικό χαμηλό μεταξύ Ιταλίας και Γερμανίας, η Μαδρίτη παρακολουθεί το ενδεχόμενο μιας νέας εισβολής παράτυπων μεταναστών στη Θέουτα, μάλλον στις 15 Αυγούστου. Παράλληλα, η Ιταλική Κυβέρνηση φοβάται το πρόσφατο πόρισμα των Ιταλικών Μυστικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις οποίες ανάμεσα στους μετανάστες θα μπορούσαν να διεισδύσουν και τρομοκράτες στην Ευρώπη, δίνοντας «πάτημα» στην Κυβέρνηση Μελόνι στην αναστολή του συμφώνου Σένγκεν της Ιταλίας για την Ισπανία μέχρι τις 15 Αυγούστου, παρόλο το μεγάλο κύμα αντιπαράθεσης από το εξωτερικό αλλά και από τους κόλπους της αντιπολίτευσης.