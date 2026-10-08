Τρίτη και 13 κληρώνει για τα ανοιχτά μέτωπα των δημάρχων με το ΥΠΕΝ

Τρίτη και 13 έχει προγραμματιστεί το κρίσιμο ραντεβού του προεδρείου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου. Και η ημερομηνία προσφέρεται για συνειρμούς, καθώς τα ανοιχτά μέτωπα της αυτοδιοίκησης με το υπουργείο δεν είναι λίγα.

«Άλυτα και μη αντιμετωπισθέντα» τα χαρακτήρισε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, δήμαρχος Αμπελοκήπων – Μενεμένης Λάζαρος Κυρίζογλου, δίνοντας και το στίγμα της συνάντησης. Στην κορυφή της ατζέντας θα βρεθούν δύο ζητήματα με ισχυρό οικονομικό αποτύπωμα. Το πρώτο έχει να κάνει με την απόδοση περίπου 240-250 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση των οφειλών των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) προς τη ΔΕΗ και το δεύτερο με την επιστροφή στους δήμους των ποσών που τους αναλογούν από το τέλος ταφής απορριμμάτων. Για το δεύτερο θέμα υπάρχουν διαβεβαιώσεις ότι θα υπάρξει θετική εξέλιξη εντός του Οκτωβρίου.

Στο μεταξύ, υπάρχει και ένα συγκρατημένα καλό νέο από το υπουργείο Εσωτερικών, καθώς αναμένεται μέσα στον μήνα έκτακτη ενίσχυση των ΟΤΑ, ύψους 140 εκατ. ευρώ. Μόνο που το χρηματοδοτικό κενό της αυτοδιοίκησης είναι πολύ μεγαλύτερο, οπότε τα 140 εκατομμύρια δίνουν μια ανάσα, αλλά απέχουν πολύ από το να αποτελούν λύση.

Και την Τρίτη και 13 θα φανεί αν οι δήμαρχοι θα φύγουν από το ΥΠΕΝ με κάτι περισσότερο από διαβεβαιώσεις.

Β.Ζ.