Τρίτη ημέρα υποχώρησης για το πετρέλαιο – Πότε αναμένονται μειώσεις στις τιμές στην αντλία

Συνεχίζεται για τρίτη διαδοχική ημέρα η αποκλιμάκωση στη διεθνή τιμή του πετρελαίου, με τις αγορές να αντιδρούν θετικά μετά την παύση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή.

Στην ελληνική αγορά, πάντως, αισθητές μειώσεις στην αντλία αναμένονται προς το τέλος της εβδομάδας. Ωστόσο, το σημερινό δελτίο τιμών των διυλιστηρίων δεν εμφανίζει ακόμη κάποια αποκλιμάκωση στις τιμές.

Η τιμή του πετρελαίου βρίσκεται στα 87 δολάρια το βαρέλι. Παρά τη βελτίωση, εξακολουθεί να καταγράφεται σημαντική άνοδος σε επίπεδο μήνα, της τάξεως του 18%, ενώ η ετήσια μεταβολή ανέρχεται αυτή τη στιγμή στο 21%. Μόλις την περασμένη εβδομάδα είχαμε δει τα χειρότερα επίπεδα, με το Brent να επιστρέφει στα 100 δολάρια το βαρέλι.

Στη λιανική αγορά, οι τιμές παραμένουν ξεκάθαρα πάνω από τα 2 ευρώ, με το πετρέλαιο κίνησης να είναι πλέον αισθητά ακριβότερο σε σχέση με την αμόλυβδη. Η αμόλυβδη έχει σημειώσει αύξηση 4,5%. Αν εξετάσει κανείς τα αναλυτικά στοιχεία, οι διαφορές από νομό σε νομό φτάνουν τα 8 έως και 11 λεπτά το λίτρο μέσα σε αυτές τις 28 ημέρες.

Από την άλλη πλευρά, οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις καταγράφονται στο πετρέλαιο κίνησης, με αύξηση της τάξεως του 26%, δηλαδή πάνω από 40 λεπτά το λίτρο από τις αρχές του μήνα. Το στοιχείο αυτό οδήγησε και στην κρατική παρέμβαση.

Από το Σαββατοκύριακο θα εφαρμοστεί η επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο. Το υγραέριο κίνησης παραμένει αμετάβλητο. Παράλληλα, υπάρχει ανησυχία για τις εξελίξεις στις τιμές του φυσικού αερίου και του ηλεκτρικού ρεύματος.

Η τιμή του φυσικού αερίουβρίσκεται στα 57,5 ευρώ ανά μεγαβατώρα, σημειώνοντας αύξηση περίπου 34% από τις αρχές του μήνα.

Παράλληλα, καταγράφεται αύξηση της τιμής χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας, πιο σωστά της χρηματιστηριακής τιμής, της τάξεως του 20%. Μέσα στο Σαββατοκύριακο θα γνωρίζουμε αν αυτή η εξέλιξη θα αποτυπωθεί στα τιμολόγια λιανικής του ηλεκτρικού ρεύματος για τον Αύγουστο, με κάποια αύξηση, ή αν οι πάροχοι θα έχουν τη δυνατότητα να απορροφήσουν την ανατίμηση.